Erdogan się zgodził. Szef NATO: Sojusz poparł plan obrony Polski i państw bałtyckich





Członkowie NATO uzgodnili zaktualizowanie planu obrony Polski i państw bałtyckich - przekazał po szczycie Sojuszu w Londynie sekretarz generalny Jens Stoltenberg. Wcześniej o zgodzie prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana na poparcie NATO-wskich planów poinformowała kancelaria prezydenta Litwy Gitanasa Nausedy.

Kwestia ta była jednym z głównych punktów spornych przed rozpoczęciem spotkania przywódców. Turcja odmawiała poparcia tych planów, dopóki państwa NATO nie uznają ugrupowań, z którymi walczy - w tym kurdyjskich Ludowych Jednostek Samoobrony (YPG) - za organizacje terrorystyczne.

Stoltenberg: jest poparcie dla planu obrony wschodniej flanki

Szczyt NATO w cieniu napięć. "Pokój nie jest dany raz na zawsze" Prezydent Francji... czytaj dalej » Kancelaria prezydenta Litwy Gitanasa Nausedy ujawniła w środę po południu, że prezydent Recep Tayyip Erdogan zgodził się na poparcie NATO-wskich planów obrony krajów bałtyckich i Polski.

"To jest wielkie osiągnięcie nie tylko dla naszych państw, ale dla całego regionu, ponieważ potwierdza bezpieczeństwo naszych obywateli" - napisano w oświadczeniu wydanym przez biuro prezydenta Litwy.

Niedługo później słowa te potwierdził szef NATO Jens Stoltenberg, który oznajmił, że na szczycie w Londynie sojusznicy uzgodnili zaktualizowanie planu obrony dla wschodniej flanki.

Jak dodał w czasie konferencji prasowej na zakończenie szczytu, sojusznicy nie dyskutowali na temat kurdyjskich milicji z YPG.

Źródło: twitter.com/BBN_PL Andrzej Duda w spotkał się z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem

Szczyt w cieniu kryzysu Sojuszu

"Aktywność Rosji częściowo przywróciła sens istnienia NATO" NATO obchodzi... czytaj dalej » Szefowie państw i rządów 29 krajów wchodzących w skład NATO przyjechali do brytyjskiej stolicy w momencie wzmożonych napięć między krajami członkowskimi. Powodem jest m.in. nagłe wycofanie amerykańskich wojsk z północnej Syrii i wypowiedzi prezydenta Francji Emmanuela Macrona o "śmierci mózgu" Sojuszu. Słowa Macrona we wtorek, w przeddzień szczytu, ostro skrytykował prezydent USA Donald Trump.

Problemem w NATO jest podział obciążeń związany z wydatkami poszczególnych państw na obronność. W 2014 roku Sojusz wypracował porozumienie, że każdy kraj członkowski zwiększy własne wydatki na obronę do 2 procent PKB do 2024 roku. USA wydają znacznie więcej na obronę już teraz - około 3,4 procent PKB. To blisko 70 procent ogólnych wydatków na obronę wszystkich państw członkowskich NATO. Wiele państw jednak nie osiąga tego progu.

Źródło: Reuters PAP Żołnierze i wydatki na armię w NATO