Papież na rozpoczęcie historycznego szczytu: spoczywa na nas ciężar odpowiedzialności





Papież Franciszek zaapelował o leczenie "ciężkich ran, które skandal pedofilii spowodował tak u najmłodszych, jak i wierzących". O potrzebie konkretnych działań i oczyszczenia mówił otwierając w czwartek szczyt na temat ochrony nieletnich w Kościele.

Spotkanie w Auli Synodu w Watykanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy. To pierwsze takie globalne wydarzenie w historii Kościoła.

Udział w czterodniowym szczycie biorą przewodniczący episkopatów z całego świata, zwierzchnicy katolickich Kościołów wschodnich oraz przełożeni generalni zakonów żeńskich i męskich. Polskę reprezentuje wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu arcybiskup Marek Jędraszewski.



W przemówieniu inaugurującym obrady Franciszek zwrócił się do uczestników ze wszystkich kontynentów: "W obliczu plagi wykorzystywania seksualnego nieletnich, którego sprawcami byli ludzie Kościoła, postanowiłem wezwać was, patriarchów, kardynałów, arcybiskupów, przełożonych zakonów i odpowiedzialnych, abyśmy wszyscy razem wsłuchali się w Ducha Świętego i z uległością słuchali też wołania najmniejszych, którzy proszą o sprawiedliwość".



- Na naszym spotkaniu spoczywa ciężar odpowiedzialności duszpasterskiej i kościelnej, która zobowiązuje nas do tego, by dyskutować razem, w sposób synodalny, szczery i pogłębiony, jak uporać się z tym złem, które dręczy Kościół i ludzkość - oświadczył papież.



Zaznaczył jednocześnie: "Święty Lud Boży patrzy na nas i oczekuje od nas nie prostego i łatwego do przewidzenia potępienia, lecz opracowania konkretnych i skutecznych kroków". Stawką jest wiarygodność. Szczyt na temat problemu pedofilii w Kościele Bezprecedensowy... czytaj dalej »

Cztery dni szczytu

Papież mówił, że rozpoczyna się tym samym droga w duchu "szczerej i jasnej wypowiedzi, odwagi i konkretności".



- Proszę Ducha Świętego, by nas wspierał w tych dniach i pomagał nam przekształcić to zło w szansę na uświadomienie i oczyszczenie. Niech Maryja Dziewica oświeca nas, byśmy starali się uleczyć ciężkie rany, jakie skandal pedofilii spowodował tak u najmłodszych, jak i wśród wierzących - mówił Franciszek.

Spotkanie potrwa do niedzieli. W jego trakcie uczestnicy obrad wysłuchają świadectw ofiar i będą prowadzić dyskusje.

W sobotę odbędzie się liturgia pokutna, a w niedzielę msza, po której papież wygłosi końcowe przemówienie.

Spotkanie z Franciszkiem

Jeszcze przed rozpoczęciem szczytu, w środę, posłanka Teraz! Joanna Scheuring-Wielgus, prezes Fundacji "Nie lękajcie się" Marek Lisiński oraz stołeczna radna i działaczka społeczna Agata Diduszko-Zyglewska przekazali papieżowi Franciszkowi raport o zaniechaniach i braku reakcji polskiego Kościoła na przypadki pedofilii wśród księży.

Papież, według relacji posłanki, przyjął raport i zapewnił, że się z nim zapozna. Franciszek porozmawiał również z Markiem Lisińskim, który w wieku 13 lat sam stał się ofiarą księdza pedofila. Później papież milczał, trzymając go za rękę, po czym pochylił się i ucałował w dłoń.

