Kto jest kim w obu delegacjach?

Mike Pompeo

Ze strony amerykańskiej drugim co do ważności urzędnikiem, który weźmie udział w spotkaniu jest Mike Pompeo, sekretarz stanu USA.

Były kongresmen z Kansas dwukrotnie w tym roku udał się z wizytą do Pjongjangu na rozmowy, które miały wtorkowy szczyt przygotować. Przekonywał wówczas władze Korei Północnej, w tym samego Kim Dzong Una, że kraj czeka "świetlana przyszłość", jeśli tylko Pjongjang zdecyduje się na rezygnację z programu nuklearnego.

Pompeo zasłynął wcześniej jako ostry przeciwnik umowy nuklearnej zawartej przez administrację Baracka Obamy z Iranem.

John Kelly

Trumpowi towarzyszy również John Kelly, szef personelu Białego Domu (czyli jednego z najważniejszych funkcją przedstawicieli amerykańskiej władzy wykonawczej). Kelly wcześniej był sekretarzem bezpieczeństwa wewnętrznego w administracji Trumpa.

John Bolton

John Bolton, prezydencki doradca ds. bezpieczeństwa narodowego, od dawna jest związany z amerykańsko-północnokoreańskim sporem. Jako przedstawiciel prezydenta George’a W. Busha w Organizacji Narodów Zjednoczonych w latach 2005-2006, był ostrym krytykiem Korei Północnej. Wzywał wówczas do "zmiany reżimu".

Joe Hagin

Joe Hagin pełni funkcję zastępcy szefa personelu Białego Domu do spraw organizacyjnych. Ze strony Białego Domu pełni kluczową rolę w przygotowaniu szczytu. Kierował zespołem w Singapurze, który aranżował całe zaplecze logistyczne wtorkowego spotkania.



To samo stanowisko piastował w administracji George’a W. Busha.

Allison Hooker

Była urzędniczka Departamentu Stanu Allison Hooker specjalizuje się w sprawach koreańskich. Dołączyła do Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA (NSC) w 2014 roku w trakcie drugiej kadencji Baracka Obamy. Swoje stanowisko utrzymała po zmianie administracji w Waszyngtonie.

Chociaż nie należy w Radzie do najważniejszych osób w kwestiach koreańskich, to ma bogate doświadczenie dyplomatyczne. W 2014 roku towarzyszyła ówczesnemu szefowi wywiadu narodowego - Jamesowi Clapperowi w podróży do Korei Północnej. W jej trakcie udało się doprowadzić do uwolnienia dwóch więźniów amerykańskich.

W lutym bieżącego roku towarzyszyła Ivance Trump w czasie ceremonii zamknięcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pjongczangu.

Sung Kim

W skład sztabu Trumpa wchodzi również Sung Kim, amerykański ambasador na Filipinach. Kim urodził się w Korei Południowej, do której wrócił w roli amerykańskiego ambasadora w 2011 roku.



Jest jednym z nielicznych przedstawicieli amerykańskich służb dyplomatycznych, który odkrywa kluczową rolę w szczycie Kim-Trump. Jest również jednym z nielicznych dyplomatów, którzy byli specjalnymi wysłannikami w czasie rządów George’a W. Busha i Baracka Obamy. Sung Kim z dala od blasku reflektorów, w cieniu negocjował agendę szczytu z przedstawicielami Korei Północnej w strefie zdemilitaryzowanej. Próbował wówczas wyjaśnić, na jakie zobowiązania jest gotowy pójść północnokoreański reżim w kwestii rozbrojenia nuklearnego i jakie kroki podejmie Biały Dom w przypadku faktycznego zakończenia wojny koreańskiej.

Andrew Kim

Do Singapuru udał się również Andrew Kim, który przez lata rozpracowywał kwestie północnokoreańskie w CIA. Za namową ówczesnego szefa CIA Mike’a Pompeo wrócił do agencji z emerytury na stanowisko nowo powołanego Korea Mission Center (Centrum Misji Koreańskiej). Kim towarzyszył Pompeo w obu podróżach do Pjongjangu. Amerykańskie media podkreślają, że Andrew Kim wielokrotnie pojawiał się na zdjęciach u boku Pompeo, co nie jest spotykane w przypadku zwykle anonimowych urzędników CIA.

Lee Hsien Loong

W spotkaniu bierze udział również Lee Hsien Loong, który pełni funkcję premiera Singapuru od 2004 roku. Jest synem Lee Kuan Yewa, "ojca współczesnego Singapuru", któremu kraj zawdzięcza pozycję potęgi ekonomicznej.

Lee ukończył brytyjski Uniwersytet w Cambridge oraz Uniwersytet Harvarda. Zanim wkroczył w świat polityki, służył w wojsku. Rodzina Lee rządzi miastem-państwem od 39 lat na 53 lata niepodległości. Władze Singapuru krytykowane są m.in. za bardzo restrykcyjne prawo i ograniczoną wolność mediów.

Ri Jong Ho

Po stronie Korei Północnej obok Kim Dzong Una do stołu zasiądzie Ri Jong Ho - północnokoreański minister spraw zagranicznych. Ri, który przez długi czas prowadził negocjacje z USA, jest określany jako "łagodny głos" oraz osoba uprzejma.

Jesienią ubiegłego roku było o nim głośno, gdy amerykańskiego prezydenta określił mianem "prezydent diabeł" podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Zagroził również wówczas, że reżim w Pjongjangu przeprowadzi testy bomby wodorowej na dnie Pacyfiku.

Kim Jong Czol

Kim Jong Czol jest wiceprzewodniczącym Partii Pracy Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Wcześniej był również szefem północnokoreańskiej agencji wywiadowczej. Określa się go mianem "prawej ręki" Kim Dzong Una.

Kim Jong Czol piastował różne stanowiska w rządach wszystkich trzech północnokoreańskich przywódców - Kim Dzong Ila, Kim Ir Sena oraz Kim Dzong Una. Od lat jest zaangażowany w negocjacje z Koreą Południową.

W związku z podejrzeniem o zaangażowanie w ostrzał w 2010 roku okrętu południowokoreańskiej marynarki wojennej oraz w atak hakerski na firmę Sony (2014 r.), Stany Zjednoczone nałożyły na Kim Jong Czola sankcje. Otrzymał jednak możliwość przyjazdu do Waszyngtonu na przełomie maja i czerwca bieżącego roku, aby spotkać z Donaldem Trumpem.

Cze Son Hui

Wiceminister spraw zagranicznych Korei Północnej Choe Son Hui jest jedną z najważniejszą osób jeśli chodzi o relacje Korei Północnej z USA. Najpierw pracowała jako dyplomatka i tłumaczka z języka angielskiego. Była zaangażowana w rozmowy amerykański-północnokoreańskie, w tym w trakcie podróży byłego prezydenta USA Billa Clintona do Pjongjangu w 2009 roku.



W zeszłym miesiącu nazwała wiceprezydenta USA Mike’a Pence’a "politycznym durniem" i zagroziła odwołaniem szczytu.

