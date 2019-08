Macron: wszyscy chcą uniknąć konfliktu z Iranem





Przywódcy państw G7 porozumieli się co do wspólnego działania i rozmów z Iranem - powiedział w niedzielę w Biarritz Emmanuel Macron. Prezydent Francji przyznał, że celem grupy jest powstrzymanie Teheranu przed eskalowaniem konfliktu i rozpoczęcie nowych negocjacji z tym krajem.

- Porozumieliśmy się co do tego, co chcemy wspólnie przekazać Iranowi - powiedział Emmanuel Macron w wywiadzie dla telewizji LCI. - Jest przesłanie od G7 na temat naszych celów, a fakt, że są one wspólne, jest ważny, pozwoli na uniknięcie podziałów, które ostatecznie wszystkich osłabiają - dodał.

- Wszyscy chcą uniknąć konfliktu. Donald Trump wyraził się bardzo jasno w tej sprawie - dodał Macron.

Wcześniej agencje prasowe za źródłami w Pałacu Elizejskim informowały, że przywódcy państw G7 oddelegowały Macrona do rozmów z Iranem, by przekazał władzom tego kraju ich sobotnie ustalenia. Jednak Trump zdementował informacje, jakoby prowadzone były dyskusje na temat "mandatu" na rozmowy z Iranem dla Macrona. Zapytany o to przez dziennikarzy odpowiedział: "nie rozmawiałem na ten temat". Dodał, że nie zabrania żadnemu z przywódców rozmów z Iranem. - Jeśli chcą rozmawiać, mogą rozmawiać - powiedział.

Konflikt między USA i Iranem

Odkąd Trump w 2018 roku wycofał USA z międzynarodowego porozumienia nuklearnego z Iranem i przywrócił antyirańskie sankcje, pozostałe mocarstwa, które tę umowę sygnowały, starają się o jej utrzymanie.

Jest to jednak trudne, gdyż w wyniku amerykańskich sankcji Teheran wznowił prace nad wzbogacaniem uranu do poziomu 4,5 proc. i zagroził ponadto, że rozważa wzbogacanie uranu do poziomu 20 proc. lub wyższego oraz ponowne uruchomienie wirówek, których dezaktywacja była jednym z najważniejszych postanowień umowy nuklearnej.

Źródło: PAP/Reuters Wzbogacanie uranu

Szczyt G7 w Biarritz

Szczyt w Biarritz rozpoczął się w sobotę i potrwa do poniedziałku. Uczestniczą w nim przywódcy USA, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Japonii, Włoch i Kanady oraz Unii Europejskiej.

Źródło: PAP Państwa G7