Jak podać sobie ręce we trójkę? Trump zaproponował "żółwika"

Foto: PAP/EPA/Carl Court / POOL Video: Reuters

Donald Trump w drodze na szczyt G20

26.06 | Tuż po szczycie G20 w japońskiej Osace nie dojdzie do spotkania Donalda Trumpa z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem. Poinformował o tym w środę prezydent USA, udając się do Azji. - Mogę z nim porozmawiać, ale w innej formie - powiedział Trump. Wcześniej prezydent Korei Południowej Mun Dze In przekazał, że USA i Korea Północna prowadzą "zakulisowe rozmowy" w sprawie trzeciego dwustronnego szczytu przywódców, a w procesie pokojowym osiągany jest "stabilny postęp". - Spotkam się z innymi osobami. Nie z nim [Kimem - przyp. red.] - powiedział Trump dziennikarzom przed Białym Domem, przed wylotem do Azji. - Mogę z nim porozmawiać, ale w innej formie [niż spotkanie - przyp. red.] - dodał.

