Macron spotkał się z saudyjskim księciem. "Przekazał czytelną wiadomość"

Foto: BANDAR ALGALOUD/SAUDI ROYAL COURT/PAP/EPA Video: Fakty TVN

Najpotężniejsi na szczycie G20. Merkel i Macron mają spotkać...

Rozpoczął się szczyt G20 w Buenos Aires. Donald Trump odwołał spotkanie z Władimirem Putinem, ale o Ukrainie rozmów uniknąć się nie da. Nawet jeżeli to, co wydarzyło się na morzu, to dla Putina tylko "mały incydent". Do spotkania z prezydentem Rosji szykuje się Angela Merkel, której lot przebiegł z problemami.

