Dwie wizje globalnego przywództwa. Spór USA i Chin przyćmił szczyt APEC

W Papui-Nowej Gwinei będzie szczyt APEC. Pojawił się problem...

Dość krępujący problem Papuańczyków. Chodzi o betel - czyli orzech palmy arekowej owinięty w liść pieprzu żuwnego. To bardzo silny, bardzo niebezpieczny narkotyk. Skrajnie łatwo się od niego uzależnić, czego najlepiej dowodzi fakt, że zażywa go niemal połowa mieszkańców Papui-Nowej Gwinei. Właśnie tam ma odbyć się szczyt Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). Władze apelują do obywateli, żeby - przynajmniej na czas, gdy w kraju pojawi się tylu tak ważnych gości - powstrzymali się od zażywania najpopularniejszej w kraju używki. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

