"Prezydent podkreślił, że dla każdego, kto podpisuje się pod celami pokojowymi, powinno być miejsce przy stole"

Video: tvn24

Całość przemówienia Jacka Czputowicza

13.02 | Sekretarz stanu USA Mike Pompeo złożył w środę wizytę w Bemowie Piskim, gdzie spotkał się z żołnierzami Batalionowej Grupy Bojowej NATO. - Wojna na ziemi europejskiej, to, co się dzieje na Ukrainie, otworzyło nam oczy na to, że Rosjanie mogą próbować otworzyć drugi front właśnie tutaj - powiedział Pompeo.

»