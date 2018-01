Współpraca energetyczna, wojskowa, współdziałanie w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz konflikt na Ukrainie będą tematami planowanej na piątek w Warszawie rozmowy prezydenta Adnrzeja Dudy i sekretarza stanu USA, Rexa Tillersona - poinformował szef gabinetu prezydenta, Krzysztof Szczerski.

- Spotkanie prezydenta z sekretarzem stanu USA Rexem Tillersonem planowane jest na piątkowy wieczór. Logistycznie wszystko będzie uzależnione od powrotów polityków ze szczytu ekonomicznego w Davos - zapowiedział Szczerski.

Zarówno Andrzej Duda jak i Rex Tillerson będą na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos do piątku. Tillerson przyleci do Polski. "To kontynuacja wizyty Trumpa" Chcemy, aby ta... czytaj dalej »

Szczerski zaznaczył, że rozmowa obu polityków będzie dotyczyła przede wszystkim obecnego stanu relacji polsko-amerykańskich. - Ważne jest to, że dzisiaj w relacjach bilateralnych możemy mówić o konkretach. To nie są dyskusje ani o idei, ani o planach, ani wyłącznie o słowach i deklaracjach, to są dyskusje dotyczące kilku konkretnych obszarów - podkreślił.

- Po pierwsze - mówił prezydencki minister - chodzi o dyskusję o współpracy energetycznej, która - jak zaznaczył - została zapoczątkowana podczas wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Warszawie i rozmów z prezydentem Andrzejem Dudą na temat kontraktów energetycznych.

Szczerski dodał, że współpraca energetyczna Polski z USA ma także sprzyjać bezpieczeństwu energetycznemu naszej części Europy, w tym zniesieniu szantażu gazowego wobec Europy Środkowej ze strony Rosji.

- Rozmowy, które odbyły się w lipcu pomiędzy prezydentami, przerodziły się potem w konkretne decyzje i pierwsze kontrakty - zauważył Szczerski. Jak dodał, trzeba o nich dyskutować też na przyszłość, "bo tu nie chodzi tylko o relacje dwustronne".

"Wspólny sprzeciw wobec Nord Stream 2"

- Relacje polsko-amerykańskie trzeba osadzić w kontekście politycznym, jakim na przykład jest wspólny sprzeciw wobec projektu Nord Stream2, który zagraża bezpieczeństwu energetycznemu i jest antyeuropejski, i oceniany bardzo podobnie w Waszyngtonie i w Warszawie - powiedział Szczerski.

Drugim tematem rozmowy prezydenta Dudy i sekretarz stanu USA będzie współpraca militarna. Rosyjscy ekolodzy chcą zmienić trasę Nord Stream 2 Ekolodzy ze... czytaj dalej »

- Decyzje szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku, a potem decyzje amerykańskie o wysłaniu do Polski ciężkiej brygady i stworzeniu perspektywy do tego, żeby rozwijać to realne partnerstwo militarne polsko-amerykańskie - podkreślił szef gabinetu prezydenta RP.

Jak dodał, to temat związany z rozwijaniem partnerstwa polsko-amerykańskiego w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, w ramach tegorocznego szczytu NATO w Brukseli, jak i w ramach współpracy dwustronnej.

Trzecią kwestią, która będzie tematem piątkowej rozmowy Andrzeja Dudy i Rexa Tillersona, jest polityka globalna. - Polska dzięki członkostwu w Radzie Bezpieczeństwa ONZ jest dzisiaj krajem, który będzie uczestniczył w dyskusjach o węzłowych problemach polityki globalnej - podkreślił Szczerski.

Zaznaczył, że w wielu miejscach Polska i USA mają wspólną perspektywę patrzenia na problemy globalne.

- To także będzie przedmiotem rozmowy prezydenta z Rexem Tillersonem. Dlatego że poprze instrument, który sobie zbudowaliśmy, czyli członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa dla Stanów Zjednoczonych - powiedział.

- Jesteśmy dzisiaj partnerem politycznym - w sensie polityki globalnej - dużo bardziej cennym - zaznaczył Szczerski.

"Konflikty na Wschodzie wymagają zawsze podniesienia"

W rozmowie poruszona zostanie także sytuacja na Ukrainie i przyszłości konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.

- To jest zawsze temat rozmów, które prowadzimy w Warszawie, bo konflikty na Wschód od Polski są dla nas kwestiami egzystencjalnymi i wymagają zawsze podniesienia, odpowiedniej rozmowy i poszukiwania sojuszników w działaniu na rzecz tego, żeby je rozwiązać poprzez przywrócenie obowiązywania prawa międzynarodowego w relacjach między państwami - powiedział prezydencki minister. Poroszenko podpisze ustawę o reintegracji Donbasu. Mimo sprzeciwu Rosji Prezydent Ukrainy... czytaj dalej »

W czwartek rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Nauert poinformował, że szef amerykańskiej dyplomacji rozpocznie swoją podróż do Europy w poniedziałek 22 stycznia od wizyty w Londynie. W stolicy Zjednoczonego Królestwa Tillerson spotka się z szefem dyplomacji Borisem Johnsonem oraz z doradcą premier Theresy May do spraw bezpieczeństwa narodowego Markiem Sedwillem.

We wtorek sekretarz stanu zatrzyma się w Paryżu. W obu stolicach omawiane będą kwestie związane z Iranem, Syrią, Libią, Koreą Północną oraz Ukrainą, a w Paryżu omawiany będzie również - jak zapowiedziała rzeczniczka Departamentu Stanu - temat Libanu.

Kolejnym etapem Tillersona w jego europejskiej podróży będzie szwajcarski kurort Davos, gdzie szef amerykańskiej dyplomacji będzie towarzyszył prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi na Światowym Forum Ekonomicznym.

Do Warszawy Rex Tillerson przyleci na zakończenie swojej podróży wieczorem w piątek 26 stycznia w 73. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz. Aby uczcić tę rocznicę szef amerykańskiej dyplomacji złoży wieniec pod Pomnikiem Bohaterów Getta.

Prezydent Andrzej Duda na Światowym Forum ekonomicznym w Davos będzie w dniach 23-26 stycznia.