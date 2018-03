27.11 | Agencja Badawcza amerykańskiego Departamentu Obrony (DARPA) oraz naukowcy i lekarze dokonali pierwszych testów ze wszczepieniem w ludzkie mózgi czipów stymulujących ich pracę. Sprawa o tyle niezwykła, że te czipy same określają, kiedy należy dokonać pobudzenia mózgu poprzez emisję bodźca elektrycznego. Wcześniej poddano je odpowiedniemu „uczeniu”. Jak napisano w prestiżowym piśmie „Nature”, wyniki eksperymentu okazały się bardzo obiecujące. Działanie w zamierzeniu ma pomóc w walce z depresją, padaczką czy chorobą Parkinsona, ale pojawia się pytanie czy to nie jest krok w stronę wynalezienia sposobu na zdalną kontrolę ludzkich mózgów. W programie 24 Godziny mówił o tym Patrycjusz Wyżga.

Sztuczna inteligencja rasistką? "To wypadek przy pracy"

30.07 | - Sztuczna inteligencja może stać się problemem nie w ciągu stu, ale najbliższych 5-10 lat. Należy wypracować podejście prawne i etyczne, bo już teraz mamy do czynienia z samosterującymi się samochodami, czy autonomicznymi systemami zbrojeniowymi. Maszyny nie maję emocji. Dlatego tym bardziej trzeba się tym zająć i nałożyć etyczne ograniczenia - mówił na antenie TVN24 Biznes i Świat Jerzy Rzymowski, redaktor naczelny "Nowa Fantastyka".

Chińskie miasto Shenzhen stosuje system rozpoznawania twarzy do karania osób przechodzących przez ulicę na czerwonym świetle. Docelowo będzie on wysyłał pouczenia prosto na telefony komórkowe niesfornych przechodniów – podały we wtorek lokalne media.