Syryjska opozycja: w tureckiej ofensywie giną cywile

Tragiczna sytuacja w Syrii nie zmienia się

13.01 | 10 stycznia wysoki komisarz ONZ do spraw praw człowieka oznajmił, że od 31 grudnia wzmożone bombardowanie i ataki lądowe spowodowały w Damaszku śmierć co najmniej 85 cywilów, a oblężenie doprowadziło do humanitarnej katastrofy

