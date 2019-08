Ciężkie bombardowania terenów opanowanych przez rebeliantów

Video: Reuters TV

Negocjacje pokojowe ws. Syrii wstrzymane

3.02. | Wysłannik ONZ do Syrii Staffan de Mistura poinformował w środę, że negocjacje pokojowe, w których uczestniczy opozycja i strona rządowa, zostały wstrzymane do 25 lutego. Zwrócił uwagę, że porozumienie będzie wymagało większego wysiłku od uczestników rozmów. Syryjski ambasador z kolei powiedział, że rząd jeszcze nie wie czy powróci do rozmów.

