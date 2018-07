Syria, Ukraina i Iran tematami spotkania Macron-Putin





Foto: en.kremlin.ru | Video: Andrzej Zaucha / Fakty o Świecie TVN24 BiS Emmanuel Macron spotka się z Władimirem Putinem przy okazji finału mundialu. Wideo: Putin politycznie i wizerunkowo skorzystał na mundialu (materiał "Faktów o świecie" TVN24 BIS z 12 lipca)

Prezydenci Francji i Rosji, Emmanuel Macron i Władimir Putin, podczas niedzielnego spotkania w Moskwie będą rozmawiać o konfliktach w Syrii i na Ukrainie oraz o kwestii Iranu - poinformowały źródła w Pałacu Elizejskim cytowane przez agencję Reutera.

Macron i Putin mają spotkać się na Kremlu przed rozpoczęciem meczu finałowego mistrzostw świata w piłce nożnej, w którym Francja zmierzy się z Chorwacją.

"Prezydent Francji chciałby porozmawiać z Władimirem Putinem"

Macron i Putin porozmawiają po finale mundialu. Rozmowa "o wynikach szczytu NATO" Władimir Putin... czytaj dalej » Jak dodały źródła w Pałacu Elizejskim, sytuacja na Ukrainie nie rozwinęła się na tyle, by Macron zaprosił Putina na szczyt G7, który odbędzie się w Biarritz na południu Francji latem 2019 roku.



Doradca rosyjskiego przywódcy Jurij Uszakow powiedział, że "prezydent Francji chciałby porozmawiać z Władimirem Putinem o wynikach szczytu NATO". Dodał, że Putin chciałby poruszyć temat swojego spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem, które w poniedziałek odbędzie się w Helsinkach.



Według Pałacu Elizejskiego spotkanie Macrona z Putinem uzgodnione zostało podczas ich rozmowy telefonicznej, do której doszło we wtorek wieczorem po półfinale mundialu i zwycięstwie Francji nad Belgią. Mecz odbył się w Petersburgu, a Macron był także na nim obecny.



Jak poinformował Uszakow, Putin w niedzielę wieczorem przyjmie także prezydent Chorwacji Kolindę Grabar-Kitarović.