"Ustanowimy strefę bezpieczeństwa niezależnie od tego, czy terroryści się wycofali"

Video: Reuters

Turcja chce ustalenia strefy bezpieczeństwa na granicy z Syrią

29.10 | Dyrektor do spraw komunikacji w kancelarii prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, Fahrettin Altun, powiedział we wtorek, że siły Turcji i Rosji ustanowią strefę bezpieczeństwa w północno-wschodniej Syrii niezależnie od tego, czy wycofali się stamtąd Kurdowie. Ministerstwo obrony Turcji poinformowało we wtorek, że wojsko tego kraju rozpoczęło loty rozpoznawcze i operacje usuwania min w Syrii w przygranicznym pasie o szerokości 10 kilometrów.

»