Wojsko w walce z rebeliantami. Kolejne tereny zdobyte





»

Syryjskie siły rządowe opanowały w sobotę nowe tereny we Wschodniej Gucie i kontynuują ataki na tę kontrolowaną przez rebeliantów enklawę. Ofensywa wojsk reżimu prezydenta Syrii Baszara el-Asada trwa mimo międzynarodowych protestów.

Rebelianckie ugrupowanie Dżaisz al-Islam poinformowało w sobotę, że jego bojownicy wycofali się z niektórych pozycji z powodu intensywnego bombardowania. Organizacja oskarżyła wojska Asada o stosowanie taktyki "spalonej ziemi".



"Sprawcy tych zbrodni powinni zdawać sobie sprawę, że są identyfikowani" Bombardowanie... czytaj dalej » Jak podało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka, syryjskie wojsko przejęło kontrolę nad częścią terytoriów na wschodzie rebelianckiej enklawy. Po stronie wojsk rządowych walczą elitarne jednostki "Tygrysów" - poinformował Reuters.



Według tej agencji bez zdecydowanej presji Zachodu na reżim Asada rebelianci ze Wschodniej Guty "ostatecznie przegrają" walkę z lepiej uzbrojoną armią syryjską.



Obserwatorium twierdzi, że od 19 lutego w atakach powietrznych sił reżimu Asada zginęło ponad 600 osób, z czego sześć w sobotę. Syryjski rząd utrzymuje, że zwalcza terrorystów, którzy bombardują Damaszek.

Reakcja ONZ

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka Zeid bin Ra'ad Zeid al-Hussein powiedział w piątek, że bombardowanie przez reżim syryjski Wschodniej Guty oraz ostrzał Damaszku przez rebeliantów to prawdopodobnie zbrodnie wojenne, a ich sprawcy muszą być pociągnięci do odpowiedzialności.



Wschodnia Guta to zamieszkana przez 400 tys. osób i kontrolowana przez rebeliantów enklawa, która od 2013 roku jest oblegana przez syryjskie siły rządowe. W 2017 roku została włączona do wyznaczonych przez Rosję, Turcję i Iran stref deeskalacji, jednak nie zapewniło to bezpieczeństwa cywilom.



Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła w ubiegłym tygodniu rezolucję, w której zażądała ustanowienia "bez zwłoki" 30-dniowego rozejmu w Syrii. Siły syryjskie i rosyjskie w czwartek wciąż wywierały jednak wojskową presję na enklawę.