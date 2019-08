Syryjskie siły rządowe przejęły część miasta w prowincji Idlib





Siły rządowe w Syrii i ich koalicjanci wkroczyły w poniedziałek do Chan Szajchun w prowincji Idlib i przejęły z rąk islamskich rebeliantów część miasta. Wcześniej tego samego dnia zaatakowany został turecki konwój, który miał wesprzeć rebeliantów z tej miejscowości.

Chan Szajchun znajdowało się w rękach islamskich rebeliantów od 2014 roku, a w 2017 roku zostało zbombardowane przy użyciu gazu bojowego sarin.

Po wkroczeniu syryjskiej armii do Chan Szajchun, wewnątrz miasta doszło do wymiany ognia – przekazało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Londynie.

Atak na turecki konwój

Turecki konwój zaatakowany, zginęli cywile Tureckie... czytaj dalej » W poniedziałek tureckie ministerstwo obrony poinformowało o ataku na konwój wojskowy zmierzający do punktów obserwacyjnych na północnym zachodzie Syrii. W wyniku tego ataku zginęło trzech cywilów, a 12 osób zostało rannych.

Nie jest jasne, czy za atakiem stało syryjskie czy rosyjskie lotnictwo. Wcześniej Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka informowało o syryjskich i rosyjskich nalotach, które miały uniemożliwić konwojowi kontynuowanie podróży.

Również w poniedziałek syryjska agencja prasowa SANA, powołując się na źródła w MSZ w Damaszku, podała, że turecki konwój przewożący amunicję wjechał do północno-zachodniej Syrii, by pomóc rebeliantom w Chan Szejkun (w prowincji Idlib). Nazwano to kolejnym dowodem na to, że "turecki reżim udziela poparcia grupom terrorystycznym".

Ofensywa w prowincji Idlib

Syryjska armia od kwietnia prowadzi w prowincji Idlib ofensywę, której celem jest oczyszczenie tej części kraju z rebeliantów i dżihadystów.

Północno-zachodnia część Idlibu wchodzi w skład ostatniego terytorium kontrolowanego przez przeciwników syryjskiego reżimu. Do sprawujących tam władzę rebelianckich ugrupowań należy m.in. HTS (dawniej Front al-Nusra) oraz milicje wspierane przez Turcję.

Od początku operacji syryjskie i rosyjskie wojska spowodowały śmierć ponad 500 cywilów.

W rezultacie wojny w Syrii, która wybuchła w 2011 roku w następstwie represji reżimu Baszara el-Asada wobec prodemokratycznych pokojowych manifestantów, życie straciło ponad 370 tys. ludzi.

Źródło: PAP/DPA Wojna domowa w Syrii