Video: TVN24 Biznes i Świat

Rokita o Syrii: nie spodziewam się wybuchu III wojny światowej

3.10 | Gdyby w Syrii doszło np. do incydentu amerykańsko-rosyjskiego, to zrodzi to bardzo spore problemy - mówił w programie "Świat" w TVN24 Biznes i Świat Jan Rokita. Przekonywał jednak, że niedawno rozpoczęta przez Putina ofensywa na Bliskim Wschodzie raczej nie doprowadzi do wybuchu "szerszego konfliktu".

»