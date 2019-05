Zamieszki w Paryżu. Policja użyła gazu łzawiącego





Francuska policja użyła w środę gazu łzawiącego, by rozproszyć zamaskowanych demonstrantów w centrum Paryża - poinformowała agencja Reutera. Tysiące osób, wśród nich członkowie ruchu "żółtych kamizelek", wyszły na ulice zaprotestować w Święto Pracy przeciwko polityce prezydenta Emmanuela Macrona.

Według świadków, na których powołuje się Reuters, do starć doszło jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnych, organizowanych przez związki zawodowe uroczystości z okazji Święta Pracy. Manifestanci z ruchów "żółtych kamizelek" oraz "czarnych bloków" próbowali dostać się na czoło oficjalnego pochodu, zaś policja, aby ich powstrzymać, użyła gazu łzawiącego. Francuzi rozczarowani Macronem Tylko 27 procent... czytaj dalej »

Zakapturzeni i zamaskowani demonstranci odpowiadali, obrzucając siły porządkowe butelkami i kamieniami. W starciach co najmniej jedna osoba została ranna w głowę. Na nagraniach z Paryża widać również samochód z powybijanymi szybami.

Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział we wtorek podczas posiedzenia rządu, że będzie się domagać "niezwykle stanowczych" reakcji, gdyby podczas obchodów 1 maja doszło do aktów przemocy i wandalizmu.

"Paryż stolicą zamieszek"

Jak we wtorek podawała agencja AFP, "żółte kamizelki" i przedstawiciele "czarnych bloków" wezwali do podjęcia radykalnych działań 1 maja, które "przekształcą Paryż w stolicę zamieszek".

Z kolei sekretarz generalny centrali związkowej CGT Philippe Martinez wzywał do masowego udziału w protestach, w których związkowcy powinni zjednoczyć się z "żółtymi kamizelkami", aby wywalczyć "radykalną zmianę kursu w polityce rządu".

Zdaniem Martineza "polityka ta jest antyspołeczna, jest to polityka ludzi superbogatych", toteż w tym roku podczas obchodów 1 maja należy doprowadzić "do większej mobilizacji (protestujących) niż w latach poprzednich".

Minister spraw wewnętrznych Cristophe Castaner zapowiadał we wtorek, że krajowe służby bezpieczeństwa oczekują, iż podczas marszu w Paryżu będzie od 1 do 2 tys. "radykalnych aktywistów". Grupy te mogą być wspierane przez osoby, które przyjadą z zagranicy, by wziąć udział w protestach. Protesty "żółtych kamizelek" były "słusznymi roszczeniami". Macron zapowiada reformy W czwartek... czytaj dalej »

- Może do nich dołączyć kilka tysięcy osób, które należałoby już nazywać "ultra-żółtymi", czyli "żółtymi kamizelkami", które się zradykalizowały - powiedział Castaner.

Na ulicach Paryża porządku pilnować miało 7,4 tys. policjantów i żandarmów.

"Żółte kamizelki" i "czarne bloki"

Ruch "żółtych kamizelek" protestuje przeciwko polityce gospodarczej i społecznej rządu, któremu zarzuca lekceważenie potrzeb mniej zamożnej części francuskiego społeczeństwa.

Jego demonstracje trwają od listopada 2018 roku. Początkowo protestujący sprzeciwiali się głównie planowanej podwyżce akcyzy na paliwo, z której rząd pod naciskiem zrezygnował. Teraz wysuwają również żądania polityczne, w tym dymisji prezydenta Emmanuela Macrona.

"Czarne bloki" to z kolei grupy zamaskowanych, ubranych przeważnie na czarno młodych ludzi, którzy są szczególnie agresywni i niebezpieczni podczas odbywających się marszów czy demonstracji.

