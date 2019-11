Dwa indyki "bezwarunkowo ułaskawione"





Na dwa dni przed obchodzonym w USA w czwartek Świętem Dziękczynienia prezydent Donald Trump zgodnie z tradycją ułaskawił dwa indyki: wielbiciela frytek Buttera i miłośnika rozgrywek uczelnianej koszykówki Breada - przekazał Biały Dom.

- Butter, życzę ci dużo szczęścia. Niniejszym bezwarunkowo cię ułaskawiam - powiedział we wtorek Donald Trump, kładąc prawą rękę na indyku ustawionym na podeście przed Białym Domem.

Tym samym amerykański prezydent ocalił ptaka przed podzieleniem losu innych indyków, które trafią w czwartek na amerykańskie stoły w formie pieczeni. Akt łaski otrzymał również drugi z ptaków - Bread.

Indyki w luksusowym apartamencie

Na ceremonię przed Białym Domem oba indyki z Karoliny Północnej czekały w ekskluzywnym pięciogwiazdkowym waszyngtońskim hotelu Willard. Ważące po ponad 20 kilogramów ptaki przebywały w nim w apartamencie, a ich zdjęcia – między innymi na biało-czarno-złotych łóżkach, opublikował Biały Dom.

Na Twitterze Białego Domu Buttera opisywano jako fana wyścigów samochodowych NASCAR i smakosza frytek ze słodkich kartofli. Bread ma być z kolei wielbicielem rozgrywek uczelnianej koszykówki.



The Presidential Turkeys have arrived in DC! After their trek from North Carolina, the two birds are settled in at The @WillardHotel and are resting up for the ceremony on Tuesday.



Tune in tomorrow at 11 a.m. ET to learn their names and vote for which bird should be pardoned! pic.twitter.com/bSHd7gjwhM — The White House (@WhiteHouse) 25 listopada 2019

Po sponsorowanej przez National Turkey Federation ceremonii przed Białym Domem ptaki przejęte zostaną przez Instytut Politechniczny i Uniwersytet Stanowy w Wirginii.

Święto Dziękczynienia jest obok Bożego Narodzenia najważniejszym świętem w USA i ma charakter świecko-religijny. Amerykanie tradycyjnie spotykają się wówczas z najbliższymi na uroczystych obiadach, na których główną potrawą jest pieczony indyk z nadzieniem, słodkimi kartoflami i żurawiną.

Amerykanie wyjeżdżają na długi weekend

Ponieważ święto jest dniem wolnym od pracy i zawsze obchodzone jest w ostatni czwartek listopada, Amerykanie już w środę masowo wyjeżdżają na długi weekend do mieszkających daleko rodzin.

Geneza Święta Dziękczynienia (ang. Thanksgiving) sięga początków XVII w., gdy do Ameryki przybyli pierwsi osadnicy z Europy, zwani pielgrzymami, którzy założyli kolonię Plymouth w dzisiejszym stanie Massachusetts.

W 1621 r. na jesieni urządzili oni trzydniową uroczystość z okazji udanych żniw, połączoną ze spożywaniem - w towarzystwie miejscowych Indian - indyków, co było formą dziękczynienia za boskie dary.

Podobne ceremonie i biesiady odbyły się w tym okresie w innych pionierskich osadach na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej.

Źródło: PAP/EPA/MICHAEL REYNOLDS Donald Trump ułaskawił indyki przed Świętem Dziękczynienia