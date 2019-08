"Nie mogłem ugotować dzieciom nic do jedzenia". Miliony bez dostępu do wody pitnej

Foto: PAP/PA Video: Marcin Piotr Wrona / Fakty w Południe

Pożary, susza, ulewy. ONZ przestrzega, że zmiany mogą być...

Najgorętszy lipiec w historii pomiarów. Rekordowe temperatury odnotowano we Francji, w Niemczech, Holandii a nawet w Wielkiej Brytanii. Oznacza to susze, pożary i wysychające rzeki. Inne kraje zmagają się z gwałtownymi burzami, wichurami, obfitymi opadami i gradem. Największe zniszczenia odnotowano na wschodzie Węgier i Rumunii. Również na Ukrainie gwałtowne ulewy doprowadziły do podtopień kilku ulic w centrum Odessy. ONZ bije na alarm i przypomina, że jeżeli człowiek nie zmniejszy emisji gazów cieplarnianych, to doprowadzi do nieodwracalnych zmian klimatu.

