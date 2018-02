Foto: Partidul Social Democrat / Flickr CC BY-SA 2.0 Video: APTN

Ogromny pożar na autostradzie w północno-wschodniej części Chin

Ciężarówka przewożąca skroplony gaz zatrzymała się na poboczu. Na nagraniu z jednego z pojazdów osobowych widać moment zapłonu. Autostrada, na której doszło do pożaru, to trasa łącząca Pekin z miastem Shenyang. Ogień objął długi odcinek pobocza. Wiadomo, że dwie osoby poruszające się ciężarówką doznały poparzeń i trafiły do szpitala. Spaliły się też trzy auta osobowe, ale wszyscy pasażerowie zdołali z nich uciec.

