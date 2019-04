Podczas protestów padły strzały. Rząd: nie żyje 11 osób





»

11 osób, w tym sześciu członków służb bezpieczeństwa, zginęło we wtorkowych demonstracjach antyrządowych w stolicy Sudanu Chartumie - podała w środę sudańska agencja państwowa Suna. Przed budynkiem ministerstwa obrony od soboty trwa siedzący protest.

Strzały, chaos, niejasna rola wojska. Protesty przeciw Baszirowi nie ustają Podczas wtorkowej... czytaj dalej » - Rząd otrzymał dziś od szefa policji w Chartumie raport dotyczący wtorkowych wydarzeń, w którym poinformowano o 11 ofiarach śmiertelnych. Wśród nich jest sześciu członków sił bezpieczeństwa - powiedział rzecznik rządu Hassan Ismail.

DLACZEGO SUDAŃCZYCY PROTESTUJĄ?

Strzały podczas protestów

Antyrządowy protest przed budynkiem ministerstwa obrony Sudanu trwa od soboty. We wtorek rano w przekazywanych na żywo relacjach telewizyjnych słychać było liczne strzały z broni palnej oraz widać było ludzi, którzy biegli w poszukiwaniu schronienia.

Informacje, które ukazywały się kilka godzin po tych wydarzeniach, były sprzeczne co do liczby ofiar śmiertelnych. Lider głównej sudańskiej partii opozycyjnej Umma, Sadik al-Mahdi mówił o 20 zabitych, inni działacze opozycyjni, cytowani przez AP, twierdzili, że siły bezpieczeństwa zabiły co najmniej 13 osób.

Źródło: PAP/EPA/STRINGER Krwawe protesty w Sudanie

Antyrządowe demonstracje

W Sudanie od połowy grudnia trwają antyrządowe protesty. Początkowo spowodowane były rosnącymi cenami, a także brakiem żywności i paliw, szybko jednak zaczęto domagać się dymisji rządzącego krajem od 29 lat prezydenta Omara Baszira.



Sytuacja zaostrzyła się w sobotę, gdy demonstranci, próbując nakłonić armię do przejścia na ich stronę, poszli przed budynek ministerstwa obrony oraz siedzibę prezydenta i tam rozpoczęli siedzący protest.



Służby bezpieczeństwa kilka razy próbowały rozbić protest, ale jego uczestników ochraniają żołnierze, którzy patrolują ulice wokół ministerstwa obrony i kilkakrotnie oddawali strzały ostrzegawcze w powietrze.

Antyrządowe protesty w Sudanie Fot. PAP/EPA

Antyrządowe protesty w Sudanie Fot. PAP/EPA

Antyrządowe protesty w Sudanie Fot. PAP/EPA

Antyrządowe protesty w Sudanie Fot. PAP/EPA

Antyrządowe protesty w Sudanie Fot. PAP/EPA

Antyrządowe protesty w Sudanie Fot. PAP/EPA

Antyrządowe protesty w Sudanie Fot. PAP/EPA