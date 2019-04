Strzały, chaos, niejasna rola wojska. Protesty przeciw Baszirowi nie ustają

Podczas wtorkowej demonstracji w stolicy Sudanu słychać było strzały - donosi agencja Reutera. Protestujący twierdzą, że służby bezpieczeństwa użyły siły, by zdusić ich manifestacje. W poniedziałek prezydent Omar Baszir odrzucił apele o zrezygnowanie z urzędu. Jego dymisji od miesięcy domagają się tysiące Sudańczyków.

Antyrządowe protesty w Sudanie. Co najmniej pięć ofiar śmiertelnych Co najmniej pięć... czytaj dalej » W przekazywanych "na żywo" relacjach Al-Hadath TV i Al-Dżaziry słychać strzały z broni palnej. Widać też ludzi szukających schronienia. Uczestnicy protestów informują jednak we wpisach zamieszczanych w mediach społecznościowych, że żołnierze strzegący budynku ministerstwa obrony, przed którym odbywa się protest, próbują chronić demonstrantów przed służbami bezpieczeństwa.

Protesty w Sudanie rozpoczęły się 19 grudnia 2018 roku. Początkowo spowodowane były rosnącymi cenami, a także brakiem żywności i paliw, szybko jednak zaczęto żądać dymisji prezydenta Omara Baszira. Od soboty protesty przybrały gwałtowny przebieg.

Służby bezpieczeństwa kilka razy próbowały rozbić protest, ale jego uczestników ochraniają żołnierze, którzy patrolują ulice wokół ministerstwa obrony i kilkakrotnie oddawali strzały ostrzegawcze w powietrze.

Antyrządowe protesty w Sudanie Fot. PAP/EPA

Źródło: US Navy / Jesse B. Awalt Prezydent Sudanu Omar al-Baszir rządzi krajem od 30 lat W poniedziałek sudański rząd poinformował, że od soboty w protestach w stolicy Chartumie, a także w regionie Darfur na zachodzie kraju zginęło siedem osób, a rannych zostało 15 cywilów i 42 członków służb bezpieczeństwa. Później w poniedziałek podano, że zabity został także jeden żołnierz, który zginął od postrzału, gdy próbował chronić demonstrantów.

DLACZEGO SUDAŃCZYCY PROTESTUJĄ?

W 2009 roku Baszir został oskarżony przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) o zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne i ludobójstwo w sudańskiej prowincji Darfur. Był pierwszym w historii urzędującym prezydentem, wobec którego wysunięto takie zarzuty. MTK wystawił za nim dwa nakazy aresztowania - w 2009 i 2010 roku. On sam odrzuca oskarżenia.

Baszir rządzi Sudanem od 30 lat