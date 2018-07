Kilkadziesiąt strzałów, dwie osoby nie żyją. Bilans ataku w Kanadzie

Rzeczniczka specjalnego oddziału śledczego policji prowincji Ontario Monica Hudon poinformowała, że w wyniku strzelaniny życie straciły trzy osoby, w tym sprawca. Nie podała szczegółów. Redakcja wyglądała jak "strefa wojenna". Napastnik zastrzelił pięć osób Strzelanina w... czytaj dalej »

Wcześniej szef policji w Toronto Mark Saunders mówił, że funkcjonariusze "przyglądają się wszelkim możliwym motywom" zdarzenia i "niczego nie wykluczają". Dodał, że jest zbyt wcześnie, by przesądzać, czy był to akt terroru.

Jak powiedział, jedna z rannych osób, mała dziewczynka, jest w stanie krytycznym, a stan pozostałych osób na razie nie jest znany.

Początkowo pojawiały się informacje o co najmniej dziewięciu rannych. Później policja sprecyzowała, że postrzelonych zostało 14 osób, z których jedna - dorosła kobieta - zmarła.

Toronto Police Chief Saunders has updated media from scene. 14 victims were shot with a handgun. 1 female adult has died. 1 young girl in critical condition. Suspect is dead (not included in 14 victim total) Witnesses call 416-808-2222 Anonymous tips 1-800-222-8477 #GO1341286 ^sm