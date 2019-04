Atak na synagogę w Kalifornii





W sobotę, ostatnim dniu żydowskiej Paschy, doszło do strzelaniny w chasydzkiej synagodze Chabad-Lubawicz w kalifornijskim mieście Poway, leżącym 37 kilometrów na północ od San Diego. W ataku ranne zostały cztery osoby. Jedna z nich zmarła później w szpitalu. Sprawcę strzelaniny zatrzymała policja.

Do ataku na synagogę Chabad-Lubawicz w Poway doszło w sobotę o godz. 11.30 czasu lokalnego (20.30 w Polsce).

Chciał podpalić meczet?

Sprawca wszedł do świątyni wypełnionej wiernymi i zaczął strzelać. Jak pisze agencja Reutera, po wystrzeleniu kilku pocisków, broń - karabin szturmowy - prawdopodobnie się zacięła i atak się zakończył.

Ranne zostały cztery osoby. Jedna z kobiet - w podeszłym wieku - zmarła potem w szpitalu. Troje innych pacjentów przewiezionych do szpitala Palomar Medical Center - nastolatka i dwóch mężczyzn - dochodzi do siebie.

Zaraz po tym, gdy napastnik wyszedł z synagogi, w pogoń za nim ruszył znajdujący się w świątyni oficer Straży Granicznej po służbie. Gdy wybiegł na ulicę, zobaczył nastolatka siedzącego już w swoim samochodzie. Zaczął strzelać, ale trafił tylko w karoserię. 19-latek poddał się oficerowi policji kilka kilometrów dalej.

Według relacji szefa policji w San Diego, Davida Nisleita, napastnik - widząc jeden z odpowiadających na wezwanie do strzelaniny radiowozów zmierzających w kierunku synagogi - zatrzymał się na drodze, wysiadł i z uniesionymi w górze rękami, a potem położył się na ulicy czekając na aresztowanie. Karabin - prawdopodobne narzędzie zbrodni - leżał na przednim siedzeniu.

Policja i FBI sprawdzają, czy nastolatek nie ma czegoś wspólnego z pożarem islamskiego centrum kultury, do którego doszło 24 marca zaledwie 20 km od zaatakowanej synagogi.

Jak pisze agencja Reutera, z informacji będących w posiadaniu śledczych wynika, że nastoletni napastnik był pod wrażeniem zbrodni, jakiej dokonał w tym roku Nowej Zelandii biały Australijczyk, zabijając tam wielu muzułmanów.

Burmistrz miasta Poway Steve Vaus uznał sobotni atak na synagogę za "zbrodnię nienawiści".

Szef policji w San Diego, David Nisleit zapewnił media w sobotę, że na ulicach Poway zostały wysłane wzmocnione patrole policji. Bezpośrednio obok synagogi - wskazują lokalne media - są zlokalizowane dwa kościoły chrześcijańskie: prawosławna cerkiew św. Jana z Damaszku i luterański kościół Wcielenia Pańskiego.

Kolejna strzelanina

Agencja Associated Press przypomina, że strzelanina w Poway wydarzyła się dokładnie w sześć miesięcy po ataku na synagodę w Pittsburghu. Jej sprawca wtargnął wtedy do synagogi w Pittsburghu, krzycząc "wszyscy Żydzi muszą zginąć", po czym otworzył ogień do wiernych zgromadzonych w świątyni na modlitwie z okazji szabasu.

Zginęło 11 osób, w większości w starszym wieku, a sześć, w tym czterej policjanci, zostało rannych. Bowers był aktywnym uczestnikiem forum dyskusyjnego na antysemickim portalu skrajnej prawicy.

Na obecnym etapie trudno określić, czy 19-latek czerpał inspirację z działalności Bowersa, któremu w lutym przedstawiono zarzuty i którego proces toczy się w stanie Pensylwania.

Sobotnia strzelanina wywołała szok wśród mieszkańców Poway, którzy wybrali tę lokalizację ze względu na spokój i bezpieczeństwo. Do ataku doszło podczas najważniejszego i najstarszego święta żydowskiego cyklu rocznego - Święta Przaśników, obchodzonego na pamiątkę oswobodzenia Izraelitów z niewoli egipskiej - przypominają media.

Atak w Poway został potępiony przez Światowy Kongres Żydów (WJC), który wydał w sobotę specjalne oświadczenie podpisane przez jego przewodniczącego, Ronalda Laudera.

Podziękowania dla policji

Solidarność z ofiarami wyraził też prezydent Donald Trump i wiceprezydent Mike Pence.



"Myślami i w modlitwie łączymy się ze wszystkimi dotkniętymi strzelaniną w Poway w Kalifornii. Niech Bóg was błogosławi. Sprawca zatrzymany! Stróże porządku spisali się na medal. Podziękowania dla nich!" - napisał Trump.



Thoughts and prayers to all of those affected by the shooting at the Synagogue in Poway, California. God bless you all. Suspect apprehended. Law enforcement did outstanding job. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 kwietnia 2019