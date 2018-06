Strzelanina na festiwalu sztuki. 20 rannych, kilku w stanie krytycznym

Dwaj mężczyźni otworzyli ogień podczas festiwalu sztuki w Trenton w stanie New Jersey w nocy z soboty na niedzielę. 20 osób zostało rannych. Jeden z domniemanych sprawców, 33-letni mężczyzna, został zabity, a drugiego ujęto.

Otworzył ogień w restauracji, uciekł nago. Nie żyją cztery osoby Cztery osoby... czytaj dalej » Szesnaście z 20 rannych osób wymagało opieki medycznej ze względu na rany postrzałowe. Cztery osoby, w tym 13-letni chłopiec, są w stanie krytycznym - przekazał przedstawiciel miejscowej prokuratury Angelo Onofri.

Tysiąc ludzi na festiwalu

Jak dodał Onofri, dwaj podejrzani zaczęli strzelać około godz. 2.45 nad ranem w niedzielę podczas 24-godzinnego lokalnego festiwalu sztuki - "Art All Night", w mieście Trenton w środkowej części stanu.

Prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie motywu strzelaniny. Onofri przekazał, że "nie wygląda na to, żeby sam festiwal był celem". - Wszystko wskazuje na to, że na festiwalu doszło do sporu między dwiema osobami - dodał.

Według władz w chwili wybuchu strzelaniny na terenie festiwalu przebywało około tysiąca osób.