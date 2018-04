Otworzył ogień w restauracji, uciekł nago. Nie żyją cztery osoby





Strzelanina w Nashville Foto: Rick Musacchio / PAP/EPA Video: tvn24 Strzelanina w Nashville 22.04 | Trzy osoby zginęły, a cztery inne zostały ranne w nocy z soboty na niedzielę w strzelaninie w restauracji koło Nashville w amerykańskim stanie Tennessee. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Policja prowadzi za nim pościg. zobacz więcej wideo »

Foto: Rick Musacchio / PAP/EPA | Video: CBS, WTVF Do strzelaniny doszło w restauracji na przedmieściach Nashville

Cztery osoby zginęły, a dwie inne zostały ranne w nocy z soboty na niedzielę w strzelaninie w restauracji koło Nashville w amerykańskim stanie Tennessee. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia.

Według Reutersa około godziny 3:25 czasu miejscowego (godz. 9:25 czasu polskiego) sprawca wtargnął z bronią do restauracji sieci Waffle House w miejscowości Antioch i otworzył ogień.

Wtargnął do kościoła, ranił sześć osób. Bohaterski kościelny rzucił się na napastnika Zamaskowany... czytaj dalej » Gdy jeden z klientów odebrał mu broń opisywaną przez świadków jako karabin AR-15, napastnik zrzucił płaszcz i nagi uciekł pieszo.

Policyjny pościg

Miejscowa policja poinformowała, że postrzelono sześć osób. Trzy z nich zmarły na miejscu, a jedna w szpitalu. Pozostałe dwie ranne osoby znajdują się pod opieką lekarzy.



Policja metropolitalna z Nashville podała, że w związku ze strzelaniną poszukuje 29-letniego Travisa Reinkinga.

To na niego zarejestrowany jest samochód pozostawiony przez zabójcę przed restauracją.



BREAKING: Travis Reinking, 29, of Morton, IL, is person of interest in Waffle House shooting. Vehicle the gunman arrived in is registered to him. Gunman last seen walking south on Murfreesboro Pike. He shed is coat and is nude. See Reinking? Pls call 615-862-8600 immediately. pic.twitter.com/duoWCo5fC0 — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) 22 kwietnia 2018

Wydarzenia w Antioch skomentował burmistrz Nashville.

"To tragiczny dzień dla naszego miasta w każdy czas, kiedy ludzie tracą życie z rąk strzelca" - napisał w oświadczeniu David Briley.