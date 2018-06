Pięć osób rannych w strzelaninie w Malmoe





Foto: Johan Nilsson/TT News Agency/Reuters/Forum | Video: Google Earth Pro Malmoe jest trzecim do do wielkości miastem w Szwecji

Szwedzka policja poinformowała, że w poniedziałek w centrum Malmoe doszło do strzelaniny, w której rannych zostało pięć osób. Strzelanina nie ma związku z terroryzmem - zapewniono.

Stan rannych nie jest znany. Wcześniej informowano, że w strzelaninie ucierpiały cztery osoby. Policja nie podała informacji dotyczących motywu zdarzenia.

Jak informuje Reuters, szwedzka policja zapewniła, że nie ma ono podłoża terrorystycznego.

Największa skandynawska agencja informacyjna TT podała, że do incydentu doszło tuż po godz. 20.

Świadkowie mówią o 15-20 strzałach

Według dziennika "Aftonbladet" do strzelaniny doszło w pobliżu posterunku policji. Świadkowie mówią o 15-20 strzałach. Jeden ze świadków opowiadał, że widział, jak rannych wsadzano do prywatnych samochodów, które odjechały "tak szybko jak to możliwe".



Policja poinformowała, że po wiadomości o strzelaninie nasilono ochronę w szpitalu. Według policyjnego komunikatu "jedna osoba została przywieziona do szpitala prywatnym samochodem".

Funkcjonariusze policji natychmiast pojawili się na miejscu.

"Zamknęliśmy tę część miasta i przesłuchujemy świadków. Przesłuchamy także rannych w momencie gdy będą mogli i chcieli rozmawiać" - powiedział agencji TT Stephan Soderholm, rzecznik miejscowej policji.