Zmarła trzecia osoba. Strzelanina w Malmoe





Zmarł trzeci mężczyzna ranny w poniedziałek wieczorem w strzelaninie w centrum Malmoe na południu Szwecji. Policja zaznaczyła, że incydent nie ma związku z terroryzmem.

Szwedzkie "miasto bezprawia". 11 strzelanin od początku roku. "Ludzie boją się zeznawać" W szwedzkim... czytaj dalej » Po strzelaninie pięć osób zostało przewiezionych do szpitala. Jak poinformował rzecznik policji Stephan Soderholm, "w nocy zmarł 18-letni mężczyzna", jeden z rannych.

We wtorek rano policja poinformowała o śmierci drugiego mężczyzny. 29-latek zmarł również od ran postrzałowych. W południe poinformowano o zgonie trzeciego, 31-letniego, mężczyzny. Pozostali ranni są nadal hospitalizowani.

W sprawie strzelaniny wszczęto śledztwo, przesłuchiwani są świadkowie zajścia. Nic nie wskazuje, że incydent był związany z terroryzmem, na razie nikogo nie zatrzymano - poinformowała rzeczniczka policji Maya Forstenius.

Postrzeleni to najprawdopodobniej członkowie gangów.

Świadkowie mówią o 15-20 strzałach

Według dziennika "Aftonbladet" do strzelaniny doszło w pobliżu posterunku policji. Świadkowie mówią o 15-20 strzałach. Jeden ze świadków opowiadał, że widział, jak rannych wsadzano do prywatnych samochodów, które szybko odjechały.

Na razie nie wiadomo, czy napastnik był jeden czy kilku.

Na razie nie wiadomo, czy napastnik był jeden czy kilku.

Jak precyzuje szwedzka agencja prasowa TT, na którą powołuje się AFP, kilka ofiar zajścia jest znanych służbom policyjnym.



O ile w Szwecji przestępczość jest na stosunkowo niskim poziomie, to w tzw. trudnych dzielnicach dużych miast takich jak Sztokholm, Goeteborg czy Malmoe od lat rośnie przestępczość związana z rywalizującymi ze sobą gangami zajmującymi się handlem narkotykami i prostytucją - zwraca uwagę AFP.



Agencja Associated Press wskazuje, że w ostatnich latach na przedmieściach dużych miast Szwecji dochodzi do rywalizacji gangów o kontrolę nad danym terytorium