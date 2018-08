Strzelanina na turnieju gier wideo na Florydzie. Czterech zabitych, nie żyje też podejrzany

Uzbrojony napastnik zabił cztery osoby, a kilka ranił podczas niedzielnego turnieju gier wideo w centrum handlowym w Jacksonville na Florydzie - podała policja. Turniej odbywał się w mieszczącej się w obiekcie restauracji i był transmitowany online. Szeryf Mike Williams powiedział na konferencji prasowej, że "jeden biały mężczyzna", podejrzany o spowodowanie strzelaniny, zginął na miejscu.

Lokalne media wcześniej, powołując się na źródła w policji, donosiły o czterech ofiarach śmiertelnych i około 10 osobach rannych.

Jak poinformował szpital UF Health Hospital, placówka przyjęła sześć osób rannych, w tym jedną w stanie ciężkim. Z kolei rzecznik Memorial Hospital podał, że do tego szpitala trafiły trzy poszkodowane osoby, wszystkie w stanie stabilnym. Informacje te zebrała agencja Reutera.

Sfrustrowany gracz?

Szeryf Mike Williams podczas konferencji prasowej poinformował o śmierci podejrzanego, o którym powiedział tylko, że był "białym mężczyzną". Odmówił komentarza w odpowiedzi na pytanie, co mogło doprowadzić do trzeciej poważnej masowej strzelaniny na Florydzie w ciągu ostatnich dwóch lat.

Dziennik "The Los Angeles Times" podaje, że sprawcą miał być jeden z uczestników turnieju, sfrustrowany swą przegraną. Gazeta cytuje innych graczy obecnych na sali, według których mężczyzna miał najpierw wziąć na cel pewną liczbę ludzi, a potem sam się zabić. Stwierdzenia te nie zostały oficjalnie potwierdzone.

Strzelanina w centrum miasta

Do strzelaniny doszło w centrum handlowo-rozrywkowym Jacksonville Landing w centrum miasta. W okolicy pojawiły się dziesiątki karetek pogotowia i radiowozów policyjnych. Biuro szeryfa ostrzegało w mediach społecznościowych, że teren nie jest bezpieczny i wezwało, aby ludzie unikali przebywania w pobliżu.

Poinformowało także, że na miejscu zginął jeden domniemany napastnik, nie było jednak pewności, czy nie było ich więcej.

Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26 sierpnia 2018

One suspect is dead at the scene, unknown at this time if we have a second suspect. Searches are being conducted. https://t.co/qBJvkaO7xT — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26 sierpnia 2018

Szeryf oświadczył, że według jego informacji w okolicy ukryło się przed napastnikiem wiele osób. Wezwał je, aby pozostawały w ukryciu. Podkreślił, że na miejscu działa jednostka sił specjalnych SWAT, która przeczesuje okolicę.

We are finding many people hiding in locked areas at The Landing. We ask you to stay calm, stay where you are hiding. SWAT is doing a methodical search inside The Landing. We will get to you. Please don’t come running out. #TheLandingMassShootinghttps://t.co/qBJvkaO7xT — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26 sierpnia 2018

Strzelanina na turnieju

Według wstępnych ustaleń do otwarcia ognia doszło podczas turnieju gry wideo Madden 19. Relacja z wydarzenia była transmitowana na żywo w internecie.

Na amatorskim nagraniu, które miało zostać zarejestrowane przez jedną ze znajdujących się w obiekcie osób, słychać dziesiątki wystrzałów z broni palnej.

Wydarzenia komentował na Twitterze jeden z biorących udział w turnieju graczy 19-letni Drini Gjoka. Jak napisał "to najgorszy dzień w jego życiu", ma jednak szczęście, ponieważ został jedynie postrzelony w kciuk. "Nigdy więcej nie uznam niczego za pewne. Życie może zostać skrócone w ciągu jednej sekundy", stwierdził.

I am literally so lucky. The bullet hit my thumb — Drini Gjoka (@YoungDrini) 26 sierpnia 2018

I will never take anything for granted ever again. Life can be cut short in a second — Drini Gjoka (@YoungDrini) 26 sierpnia 2018

Reakcja władz Republikański gubernator Florydy Rick Scott zapewnił, że władze stanowe udzielą wszelkiej niezbędnej pomocy władzom lokalnym. Biały Dom przekazał, że prezydent Donald Trump "został poinformowany i śledzi sytuację" w Jacksonville.



Firma Electronic Arts, producent gry Madden 19, podała w oświadczeniu, że współpracuje z władzami przy "ustalaniu faktów".

