Własnymi ciałami osłonili dwumiesięcznego synka, sami zginęli od strzałów zamachowca

Video: Fakty TVN

"Wszedł i zaczął strzelać". Z nienawiści do imigrantów zabił...

Masakra w amerykańskim El Paso, przy granicy z Meksykiem. Napastnik z nienawiści do imigrantów wszedł do centrum handlowego i strzelał do przypadkowych klientów. Zabił 20 osób. Są też ciężko ranni. Amerykańskie media podają, że od początku roku strzelanin w Stanach było już 250, dlatego wraca temat powszechnego dostępu do broni.

»