Strzelanina na przedmieściach Toronto. Wiele ofiar

Początkowo pojawiały się informacje o co najmniej dziewięciu rannych. Później policja sprecyzowała, że postrzelonych zostało 14 osób, z których jedna - dorosła kobieta - zmarła.

Wśród rannych jest mała dziewczynka, której stan jest krytyczny. Nie wiadomo, w jakim stanie są pozostali ranni.

Toronto Police Chief Saunders has updated media from scene. 14 victims were shot with a handgun. 1 female adult has died. 1 young girl in critical condition. Suspect is dead (not included in 14 victim total) Witnesses call 416-808-2222 Anonymous tips 1-800-222-8477 #GO1341286 ^sm