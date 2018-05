Od ośmiu do 10 osób zginęło w strzelaninie w szkole średniej w mieście Santa Fe w stanie Teksas - poinformowała lokalna policja. Według niej większość zabitych to uczniowie.

Do strzelaniny doszło w piątek rano czasu lokalnego w jednej ze szkół średnich w Santa Fe położonym około 50 kilometrów na południowy wschód od Houston w Teksasie.

Zastępca dyrektora placówki, na którego powołuje się agencja Associated Press, powiedział, że napastnik "został zatrzymany". Jak podała policja był on uczniem tej szkoły.

Napastnik aresztowany

Domniemanego zabójcę aresztowano - powiedział na konferencji szeryf największego w Teksasie hrabstwa Harris, Ed Gonzalez, dodając, że teren szkoły jest wciąż traktowany jako miejsce, gdzie trwają działania przestępcze. Ranny został jeden policjant, który "jest pod opieką lekarzy, zakres jego obrażeń nie jest znany".

"Sytuacja została opanowana, a ranni znajdują się pod opieką lekarzy" - podało na Twitterze biuro szeryfa. Zostali oni przetransportowani helikopterami do pobliskiego szpitala.

Na miejscu zdarzenia obecni są policyjni saperzy z powodu podejrzenia, że napastnik zostawił ładunki wybuchowe.

Relacje świadków

Kilku uczniów relacjonowało, że krótko przed godziną 8 rano czasu lokalnego uruchomił się alarm przeciwpożarowy. Nie jest jasne, jak został uruchomiony - pisze BBC.



Jeden ze świadków powiedział telewizji KTRK-TV, że do strzelaniny doszło w klasie artystycznej, gdzie ranna została jedna dziewczyna. - Ktoś wszedł ze strzelbą i zaczął strzelać - relacjonowała jedna z uczennic. Jak stwierdziła, nie przyjrzała się napastnikowi, gdyż pobiegła się schować.

Strzelaninę skomentował na swoim Twitterze Donald Trump. "Wstępne informacje nie wyglądają dobrze. Niech Bóg będzie z wami!” - napisał Prezydent USA.



Źródło: tvn24.pl Strzelanina w Teksasie te class="twitter-tweet" data-lang="pl"> School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 maja 2018



Wyrazy wsparcia przesłała również ze szpitalnego łóżka Melania Trump. "Moje serce jest dziś w Santa Fe i całym Teksasie” - napisała na Twitterze pierwsza dama.



My heart goes out to Santa Fe and all of Texas today. — Melania Trump (@FLOTUS) 18 maja 2018