Pozostałe informacje

Niespokojny poniedziałek w Hongkongu. Od godzin porannych w okolicach politechniki dochodzi do starć demonstrantów z policją.... czytaj dalej »

Piętnastolatek utonął, gdy samochód, w którym jechał, wpadł do rzeki Tarn w wyniku zawaleniu się mostu w pobliżu Tuluzy.... czytaj dalej »

Odtwórz: Zawalił się przedwojenny most. Nie żyje nastolatek

Odtwórz: "Rodzina Rajapaksów wraca do władzy"

Odtwórz: Otworzyli ogień do zaparkowanego auta, jedna osoba nie żyje. Strzały w Marsylii

09:40

Odtwórz: "Bezsensowny atak". Zabici i ranni w czasie rodzinnego przyjęcia

Cztery osoby zginęły, a co najmniej sześć zostało rannych w ataku z użyciem broni palnej we Fresno w Kalifornii. Do tragedii... czytaj dalej »