Policja postrzeliła mężczyznę w berlińskiej katedrze

W ewangelickiej katedrze w Berlinie w niedzielne popołudnie doszło do strzelaniny. Policjant postrzelił awanturującego się mężczyznę. W chwili zdarzenia w świątyni znajdowało się około 100 osób.

Jak podała gazeta "Berliner Morgenpost", około godziny 16 osoba pracująca w świątyni (Berliner Dom) zgłosiła policji, że w budynku katedry ktoś się awanturuje.

Służby otoczyły świątynię

Jak przekazała berlińska policja na Twitterze, osoba pracująca w świątyni Berliner Dom zgłosiła, że w katedrze awanturuje się mężczyzna uzbrojony w nóż i sprawiający wrażenie zdezorientowanego. W budynku znajdowało się wówczas około 100 osób.

Po przybyciu na miejsce pierwszego patrolu, który próbował uspokoić mężczyznę, jeden z policjantów oddał strzał, od którego ranny został sprawca incydentu oraz jeden z funkcjonariuszy. Obaj zostali przewiezieni do szpitala. Według policyjnego rzecznika osoby postronne zostały już wówczas ewakuowane ze świątyni.



Sprawca to 53-letni Austriak

Dziennik "Bild" spekulował, że do oddania strzału mogło dojść podczas próby obezwładnienia mężczyzny.



Policja przekazała, że sprawca incydentu to 53-letni Austriak, który wymachiwał nożem, zachowywał się agresywnie i zaczął wyrządzać szkody w katedrze.



Przyczyny jego zachowania nie są na razie znane. Policja wszczęła dochodzenie i zapewniła, że dotychczas nie pojawiły się przesłanki świadczące o "terrorystycznym lub islamistycznym motywie" zajścia.

Świadkom incydentu zapewniona została opieka psychologa. Wejście do katedry blokuje policyjny kordon, a okolicę patrolują policjanci z sił szybkiego reagowania, uzbrojeni w broń automatyczną.



Ewangelicka katedra Berliner Dom z przełomu XIX i XX wieku znajduje się w samym centrum stolicy Niemiec, na tzw. Wyspie Muzeów i niedaleko Alexanderplatz, i stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych Berlina.

Zwłaszcza w niedzielę w okolicy przebywa wielu turystów. Według AFP świątynię codziennie odwiedza kilka tysięcy osób.