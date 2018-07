Amerykanie wyszli, usiądą z pozostałymi

Foto: US Department of Energy Video: US Department of State

Podsekretarz stanu USA o łzach Johna Kerry'ego

24.03 | Podsekretarz stanu USA Wendy Sherman opowiedziała o spotkaniu w Wiedniu 14 lipca 2015 r., gdy ogłoszono podpisanie porozumienia atomowego z Iranem. Wtedy na prywatnym spotkaniu sekretarz stanu USA John Kerry nieoczekiwanie się wzruszył.

