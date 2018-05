Armia ostrzega, Palestyńczycy protestują. Starcia na granicy i pierwsze ofiary

Protestujący w Strefie Gazy Palestyńczycy starli się w poniedziałek z izraelską armią, która ostrzegała, by protestujący nie zbliżali się do granicy z Izraelem. Co najmniej siedmiu demonstrujących zostało zastrzelonych. Palestyńczycy sprzeciwiają się przeniesieniu ambasady USA z Tel Awiwu do Jerozolimy.

Obrażenia odniosło 69 Palestyńczyków, dziewięciu jest w stanie ciężkim - podał resort, na który powołuje się agencja Associated Press.



Według Reutera, który również powołuje się na źródła w ministerstwie zdrowia, co najmniej 35 Palestyńczyków zostało rannych w wyniku użycia przez izraelskich żołnierzy ostrej amunicji.



Jako pierwszy zginął 21-letni Anas Kudeih, gdy wobec kilkudziesięciu protestujących użyto gazu łzawiącego na wschód od Chan Junis na południu Strefy Gazy - sprecyzowało ministerstwo.

Starcia na granicy

Tysiące mieszkańców Strefy Gazy zebrało się w poniedziałek w różnych punktach przy granicy z Izraelem - relacjonuje AFP. Niektórzy grupkami usiłują zbliżyć się do bariery bezpieczeństwa, choć wcześniej izraelska armia ostrzegała, że może to zagrażać ich życiu. Demonstranci zaczęli rzucać kamieniami w kierunku żołnierzy, na co armia odpowiedział ogniem.



Według lokalnych mediów w demonstracjach w Strefie Gazy może wziąć udział nawet 100 tysięcy osób. Policja spodziewa się dziesiątek tysięcy protestujących. W tej palestyńskiej enklawie odbywa się w poniedziałek strajk generalny - zamknięte są szkoły, uczelnie, banki, sklepy oraz instytucje publiczne. Do wzięcia udziału w protestach wzywano także w meczetach.

Uroczystości pilnie strzeżone

W związku z otwarciem amerykańskiej ambasady, Jerozolimę patrolują tysiące policjantów, funkcjonariuszy służb granicznych i jednostek specjalnych.

Policja poinformowała, że funkcjonariusze "natychmiast odpowiedzą na każdy incydent, do którego dojdzie, lub na nielegalne protesty". Bezpieczeństwa pilnują również wolontariusze.

Wokół budynku ambasady wstrzymany został ruch. Oficjalna inauguracja rozpocznie się o godz. 16 czasu lokalnego (15. w Polsce). Wezmą w niej udział m.in. premier Izraela Benjamin Netanjahu i prezydent Reuwen Riwlin. Strona amerykańska wysłała delegację, w której skład wchodzą m.in. zastępca sekretarza stanu John Sullivan, minister finansów Steven Mnuchin oraz córka prezydenta USA Donalda Trumpa Ivanka oraz jej mąż i prezydencki doradca Jared Kushner.

W związku z przeniesieniem ambasady USA szef Al-Kaidy Ajman al-Zawahiri wezwał w niedzielę do dżihadu wymierzonego w Stany Zjednoczone. Libański radykalny szyicki Hezbollah nazwał decyzję "bezwartościowym, jednostronnym" krokiem.

Z kolei na znak poparcia dla decyzji Amerykanów w niedzielę przez Jerozolimę przeszło ok. 10 tys Izraelczyków.

Stolica Izraela

Tego dnia doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton ocenił, że przeniesienie ambasady USA z Tel Awiwu do Jerozolimy ułatwi zawarcie pokoju między Izraelem a Palestyńczykami.



Decyzję o uznaniu Jerozolimy za stolicę państwa żydowskiego, Trump ogłosił 6 grudnia 2017 roku. Wkrótce potem Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło uchwałę domagającą się anulowania tej decyzji, a skupiająca 57 państw Organizacja Współpracy Islamskiej oświadczyła, że uznanie przez USA Jerozolimy za stolicę Izraela oznacza "jawną agresję".



Społeczność międzynarodowa nie uznaje Jerozolimy za stolicę Izraela. Prawie 90 ambasad mieści się w Tel Awiwie. Izrael kontroluje Jerozolimę od 1967 roku, gdy w trakcie wojny sześciodniowej zajął wschodnią część miasta. W Jerozolimie znajduje się wiele izraelskich budynków rządowych, w tym parlament i Sąd Najwyższy.