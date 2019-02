Były esesman może nie zostać osądzony. 95-latek niezdolny do uczestnictwa w procesie

95-letni były strażnik z byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Stutthof, odpowiadający przed sądem w Muenster za współudział w zgładzeniu setek polskich i żydowskich więźniów, ze względów zdrowotnych nie jest zdolny do uczestniczenia w procesie - orzekli lekarze. Ostateczna decyzja co do tego, czy sprawa zostanie umorzona, zapadnie w marcu.

Sąd w Muenster (w Nadrenii Północnej-Westfalii) poinformował w poniedziałek o orzeczeniu lekarskim, dotyczącym stanu zdrowia oskarżonego.

Prawdopodobne umorzenie procesu strażnika ze Stutthofu

Proces rozpoczął się w listopadzie ubiegłego roku. Oskarżonego, byłego esesmana, wwieziono wtedy na salę sądową na wózku inwalidzkim.

Prokuraturze, oskarżycielom posiłkowym (a jest ich 17, między innymi z Izraela i ze Stanów Zjednoczonych) oraz obronie sąd umożliwił zajęcie stanowiska wobec orzeczenia lekarskiego. Oczekuje się, że ostateczną decyzję w sprawie procesu podejmie się w połowie marca.

Oskarżony pełnił służbę w obozie koncentracyjnym KL Stutthof od czerwca 1942 r. do września 1944 r. W akcie oskarżenia podkreślono, że nie tylko zdawał sobie sprawę z brutalnego mordowania tam więźniów, lecz także umożliwił jako strażnik wiele z tych okrutnych mordów.

110 tysięcy więźniów

Niemiecki obóz koncentracyjny Stutthof powstał 2 września 1939 r. na Żuławach Wiślanych, nieopodal miejscowości Sztutowo, która przed II wojną światową wchodziła w skład Wolnego Miasta Gdańska. Był pierwszym obozem założonym poza granicami Niemiec i jednym z ostatnich wyzwolonych w maju 1945 r. przez wojska sowieckie.

Wśród 110 tysięcy więźniów Stutthofu były osoby pochodzące z 28 krajów. Liczbę ofiar obozu szacuje się na ok. 65 tysięcy, spośród których ok. 28 tys. stanowiły osoby pochodzenia żydowskiego.



W styczniu 1945 r. Niemcy rozpoczęli pieszą ewakuację ok. połowy z 24 tysięcy przebywających wówczas w KL Stutthof więźniów. Wielu z nich zmarło w drodze z powodu mrozu, głodu i wycieńczenia. Marsz ten nazwany został Marszem Śmierci.

Do 2011 niemal bezkarni. Potem nastąpił przełom

Jeszcze kilka lat temu byli strażnicy z niemieckich nazistowskich obozów zagłady pozostawali praktycznie bezkarni, ponieważ niemiecki Trybunał Federalny orzekł w 1969 roku, że warunkiem skazania za pomoc w morderstwach jest udowodnienie indywidualnej winy oskarżonego.

Przełomowe dla ścigania sprawców tej kategorii przestępstw okazało się skazanie na pięć lat więzienia Johna Demjaniuka, byłego strażnika w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze. Sąd w Monachium uznał go w 2011 roku za winnego współuczestnictwa w zamordowaniu ponad 28 tysięcy więźniów, pomimo braku dowodów na popełnienie konkretnych czynów karalnych.



Centralny urząd ds. ścigania zbrodni nazistowskich w Ludwigsburgu, opierając się na precedensowej sprawie Demjaniuka, zalecił właściwym prokuraturom wszczęcie postępowania przeciwko byłym strażnikom.