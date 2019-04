"Amerykańscy przywódcy będą żałowali tej niestosownej i idiotycznej decyzji"

Amerykańskie wojska nie zaznają spokoju na Bliskim Wschodzie, jeśli USA uznają Gwardię Rewolucyjną za organizację terrorystyczną - ostrzegł dowódca irańskich Strażników Rewolucji gen. Mohammad Ali Dżafari.

USA chcą uznać irański korpus za organizację terrorystyczną. Iran: odpowiemy tym samym Stany Zjednoczone... czytaj dalej » Równocześnie irańscy parlamentarzyści wystosowali oświadczenie potępiające taki krok USA. "Odpowiemy działaniami odwetowymi na jakąkolwiek akcję podjętą przeciwko siłom (Gwardii Rewolucyjnej)" - głosi dokument podpisany przez 255 z 290 irańskich posłów. Napisano w nim również, że "amerykańscy przywódcy, którzy sami są twórcami i zwolennikami terroryzmu na Bliskim Wschodzie, będą żałowali tej niestosownej i idiotycznej decyzji".



O planach Białego Domu dotyczących uznania Gwardii Rewolucyjnej za organizację terrorystyczną pisał wcześniej "Wall Street Journal". Byłby to pierwszy w historii USA przypadek uznania części sił zbrojnych obcego państwa za grupę terrorystyczną.



Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, zwany też Gwardią Rewolucyjną lub Strażnikami Rewolucji, został utworzony po rewolucji islamskiej w 1979 roku w celu jej obrony przed - jak to określano - "wewnętrznymi i zewnętrznymi" zagrożeniami. Jego zwierzchnikiem jest najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei. Gwardia, złożona z formacji lądowych, morskich i powietrznych, to najlepiej wyszkolona i wyposażona część sił zbrojnych Iranu.

