"Wierzę w dialog". Stoltenberg zadowolony z decyzji o spotkaniu Trumpa i Putina

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wyraził zadowolenie z powodu zaplanowanego na 16 lipca spotkania prezydentów USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina. Poinformował o tym dziennikarzy w czwartek po przybyciu na szczyt UE w Brukseli.

Cieszę się na nadchodzące spotkanie prezydentów Trumpa i Putina, ponieważ wierzę w dialog - podkreślił Stoltenberg.

Kreml i Biały Dom podały datę i miejsce spotkania Putina z Trumpem Spotkanie... czytaj dalej »

- Jest to całkowicie, zupełnie w zgodzie z polityką NATO, by rozmawiać z Rosją, by spotykać się z rosyjskimi liderami. Nie chcemy nowej zimnej wojny. Nie chcemy izolować Rosji. Chcemy dążyć do lepszych stosunków - zaznaczył.

Sekretarz generalny NATO dodał, że jego zdaniem dialog nie jest oznaką słabości, lecz świadczy o sile.

W czwartek Biały Dom i Kreml poinformowały, że spotkanie przywódców odbędzie się 16 lipca w stolicy Finlandii Helsinkach.

Przed spotkaniem z Putinem Trump będzie uczestniczył w szczycie NATO w Brukseli w dniach 11-12 lipca.