Stałe bazy USA w Polsce? Szef NATO: za wcześnie, by to komentować





»

Jest zbyt wcześnie, by odnieść się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce - powiedział w środę w Brukseli sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Jego zdaniem Sojusz potrzebuje więcej informacji, by móc się ustosunkować do tego pomysłu.

Amerykańska brygada pancerna w drodze do Polski Trwa przerzut... czytaj dalej » Do dwóch miliardów dolarów na inwestycję w infrastrukturę ze strony Polski, a w zamian umieszczenie dywizji amerykańskiego wojska w okolicach Bydgoszczy i Torunia - taką propozycję MON skierował do Waszyngtonu.

Istnienie propozycji MON ujawnił Onet wspólnie z portalem Politico. Dokument miał zostać przygotowany jeszcze za urzędowania poprzedniego szefa resortu, Antoniego Macierewicza, w 2017 roku. MON potwierdził jego autentyczność, a we wpisach na Twitterze odniósł się do niego obecny minister obrony Mariusz Błaszczak. Jak przekonywał, "amerykańskie media pozytywnie oceniają nasze starania o umieszczenie stałej bazy wojskowej USA w Polsce".

O pomysł MON zapytany został na środowej konferencji prasowej sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

- Myślę, że jest za wcześnie, by szczegółowo to komentować - odpowiedział. - Okaże się dopiero dokładnie, co Polska zaproponuje - dodał. Jak przypomniał, w zeszłym tygodniu miał okazję spędzić w Polsce cały dzień przy okazji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Warszawie i omówić kwestię amerykańskiej obecności w Europie.

Zaznaczył przy tym, że w ostatnich latach jest ona znacznie bardziej widoczna. - Po zimnej wojnie USA zredukowały swoją obecność. Teraz widzimy, że wracają - mówił.

Ważne decyzje

Amerykańskie czołgi wyjechały na poligon w Żaganiu Amerykańskie... czytaj dalej » Na konferencji prasowej, zapowiadającej rozpoczynające się w czwartek dwudniowe spotkanie ministrów obrony Sojuszu, Stoltenberg poinformował, że uczestnicy spotkania podejmą kilka ważnych decyzji przygotowujących szczyt NATO w lipcu - w tym także decyzje na temat lokalizacji dwóch nowych centrów dowodzenia.

Dowództwo atlantyckie, odpowiedzialne za ochronę szlaków komunikacyjnych między Europą i Ameryką Północną, ma się znaleźć w amerykańskim Norfolk w stanie Wirginia, największej bazie marynarki wojennej USA.



Natomiast dowództwo odpowiedzialne za logistykę zostanie ulokowane w Ulm w południowych Niemczech (Badenia-Wirtembergia), gdzie funkcjonuje już wielonarodowe, połączone dowództwo NATO. Zadaniem tego dowództwa będzie usprawnienie możliwości logistycznych Sojuszu, a zwłaszcza przemieszczania sprzętu oraz wojska po jego europejskim terytorium.



Obydwa ośrodki mają przyczynić się do stworzenia systemu szybkiego przerzutu wojsk i sprzętu "do właściwych miejsc we właściwym czasie". Po ich powstaniu liczebność personelu w strukturach dowodzenia zwiększy się do 1200 osób.



W ramach reformy struktur dowodzenia NATO Polska zgłosiła zainteresowanie lądowym dowództwem armijnym. Według nieoficjalnych informacji mogłoby ono zostać ulokowane w kwaterze Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Szczecinie. W wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej pod koniec maja Stoltenberg powiedział, że żadna decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta, ale "sprawa jest wciąż otwarta".

NATO "w nieprzewidywalnym świecie"

Amerykanie na głęboką wodę, Polacy wprost na plażę. NATO ćwiczy desant Amerykanie... czytaj dalej » Szef NATO zaznaczył, że wysoki stopień gotowości do podjęcia działań jest obecnie, "w nieprzewidywalnym świecie, sprawą podstawowej wagi". Dlatego też oczekuje, że podczas spotkania ministrowie obrony zatwierdzą inicjatywę gotowości bojowej o kryptonimie "4 x 30", który oznacza, że do 2020 roku siły sojusznicze będą dysponowały 30 batalionami zmechanizowanymi, 30 dywizjonami lotniczymi i 30 okrętami gotowymi do podjęcia działań w ciągu 30 dni.

Prezentując inicjatywę, Stoltenberg podkreślił, że nie chodzi w niej o rozlokowywanie nowych sił, lecz o "poprawienie gotowości sił już istniejących".



Prócz tego ministrowie krajów sojuszniczych będą rozmawiali o równym rozłożeniu ciężarów związanych z obronnością, nie tylko w postaci bezpośrednich wydatków finansowych, ale też w formie udostępniania sprzętu oraz personelu. Pierwsze dane z roku 2018, które wg Stoltenberga pokazują, że państwa członkowskie kończą z cięciami budżetowymi na obronność i zaczynają zwiększać te wydatki, zostaną przedstawione w czwartek.



W trakcie spotkania zostaną także omówione kwestie współpracy w dziedzinie obronności z Unią Europejską, walka z zagrożeniami terrorystycznymi oraz zwiększenie misji szkoleniowych NATO w Iraku i Afganistanie.



Podczas konferencji prasowej Stoltenberg powiedział, że nie sądzi, by obecne napięcia między sojusznikami NATO, w szczególności między USA i krajami Europy w kwestiach takich, jak postępowanie wobec Iranu czy wojna handlowa ws. ceł na stal i aluminium, mogły się odbić na spójności Sojuszu. Zaznaczył przy tym, że historia NATO wskazuje, że jego członkom zawsze udawało się przezwyciężyć różnice zdań i zachować jedność w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa i obrony.



Polskiej delegacji na spotkaniu w Brukseli będzie przewodniczył minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.