Video: US Army

Batalion NATO w Orzyszu

19.07 | W sztabie nowo utworzonej Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód w Elblągu doszło do nagłych zmian. Jego szef, pułkownik Robert Orłowski, został odwołany przez MON i przeniesiony do rezerwy kadrowej. Oznacza to, że pozbawiono go stanowiska i nie dano nowego. W zamian na szefa sztabu wyznaczono generała brygady Adama Joksa. Dowództwo odpowiada między innymi za batalion NATO w Orzyszu.

