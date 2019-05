"Czas, by wyleczyć otwarte rany". Nowy prezydent zaapelował o pojednanie społeczeństwa

Stewo Pendarowski został w niedzielę zaprzysiężony na prezydenta Macedonii Północnej. W mowie inauguracyjnej obiecał, że będzie służył wszystkim obywatelom i zabiegał w Brukseli o rozpoczęcie rozmów akcesyjnych z jego krajem w czerwcu. Nowy szef państwa zaapelował również o pojednanie społeczeństwa. - To czas, by wyleczyć otwarte rany z naszej przeszłości i by naprawdę rozpocząć społeczne pojednanie - podkreślił.