"Jeśli nie możemy zmienić Trumpa, to czas na nową europejską świadomość"





Antyeuropejska postawa prezydenta USA Donalda Trumpa jest ryzykowna dla Unii Europejskiej, ale stwarza szansę na wypracowanie "nowej świadomości" Wspólnoty - powiedział w opublikowanym w czwartek wywiadzie dla "Passauer Neue Presse" prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier.

Zdaniem prezydenta, Europejczycy nie powinni zbytnio koncentrować się na Trumpie. - To, czym stały się relacje transatlantyckie w siedem dekad po wojnie, jest zbyt wartościowe, by z tego zrezygnować, ponieważ nie podoba się nam aktualna polityka prezydenta - oświadczył Steinmeier na łamach bawarskiego dziennika.

"Próba ograniczenia szkód". MSZ Niemiec o tłumaczeniach Trumpa Trudne jest... czytaj dalej » Jak zaznaczył jednak, działania amerykańskiego przywódcy "bez wątpienia stwarzają dla nas ryzyko".

- Jeśli nie możemy zmienić Trumpa, to czas na nową europejską świadomość - wezwał prezydent Niemiec.

"Nie możemy sobie pozwolić, żeby nas podzielono"

Steinmeier wskazał również, że europejskie państwa same nie będą już więcej odgrywały znaczącej roli na świecie, jeśli nie będą działać jako Unia Europejska. Ostrzegł jednocześnie, że zarówno Chiny, Rosja i USA "nie mają wielkiego interesu w stabilności Unii". - Nie możemy sobie pozwolić, żeby nas podzielono - powiedział niemiecki prezydent.

Szef dyplomacji Niemiec Heiko Maas oświadczył w poniedziałek, że Unia Europejska nie może w pełni polegać na administracji Trumpa i musi zewrzeć szeregi. Niewiele wcześniej Trump stwierdził, że Unia jest "wrogiem" USA, jeśli chodzi o handel.

Podczas ubiegłotygodniowego szczytu NATO w Brukseli Trump krytykował Niemcy za projekt Nord Stream 2 oraz zbyt niskie - jego zdaniem - wydatki na zbrojenia. W piątek prezydent USA ocenił, że Unia Europejska "okropnie" traktuje i "systematycznie wykorzystuje" Stany Zjednoczone. Zapewniał, że "to się zmieni, a jeśli nie, to zapłacą oni (UE) za to olbrzymią cenę".