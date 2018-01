Statua Wolności na wyspie Liberty Island oraz dawne centrum przyjmowania emigrantów z Europy na wyspie Ellis, były pierwszymi ofiarami nieuchwalenia przez Kongres prowizorium budżetowego, które spowodowało zawieszenie działalności rządu USA. Jak poinformował Reuters, Statua Wolności, zamknięta dla zwiedzających przez weekend, ponownie - od poniedziałku - jest dostępna dla zwiedzających.



Gigantyczny koszt paraliżu amerykańskiego rządu. "Trump sam sobie nawarzył piwa" - Donald Trump... czytaj dalej » Wiele zabytków i parków narodowych może pozostać częściowo lub całkowicie zamkniętych. Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Przyrody szacuje, że jedna trzecia z 417 miejsc ważnych dla kultury narodowej zostało zamkniętych, m.in. domy prezydenckie i inne popularne zabytki.



Park narodowy Yellowstone znajdujący się na terenie stanów Wyoming, Montana i Idaho, najstarszy park narodowy na świecie pozostał otwarty, lecz nie wszystkie usługi były dostępne - np. centrum turystyczne zostało zamknięte, a strażnicy parku byli nieobecni.

Zawieszenie działalności rządu federalnego USA, do którego doszło w piątek o północy czasu miejscowego (6 rano w Polsce), nastąpiło w rezultacie nieuchwalenia przez Senat prowizorium budżetowego, które umożliwiało finansowanie rządu i instytucji federalnych przez kolejny miesiąc. Jak w sobotę ocenił Cuomo, zamknięcie Statuy Wolności i centrum muzealnego na wyspie Ellis "zostało spowodowane wysiłkami rządu federalnego, by pozbyć się naszych imigrantów".

Biały Dom próbował bowiem w negocjacjach nad prowizorium budżetowych powiązać kwestie imigracyjne (np. sytuację tzw. marzycieli, czyli dzieci, które dostały się nielegalnie do USA i teraz grozi im deportacja) z kwestią wydatków na cele obronne i ochrony granic.

Prezydent USA Donald Trump w sobotę na Twitterze obarczył winą za zawieszenie działalności rządu federalnego USA polityków Partii Demokratycznej. - Demokraci są zdecydowanie bardziej zainteresowani nielegalnymi imigrantami niż naszą mocą militarną czy bezpieczeństwem na południowej granicy - napisał.

Democrats are far more concerned with Illegal Immigrants than they are with our great Military or Safety at our dangerous Southern Border. They could have easily made a deal but decided to play Shutdown politics instead. #WeNeedMoreRepublicansIn18 in order to power through mess!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2018