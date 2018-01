Co powie Donald Trump? Oglądaj w TVN24 BiS





»

Prezydent USA Donald Trump powiedział dziennikarzom, że w swym pierwszym dorocznym orędziu o stanie państwa (State of the Union) skoncentruje się na handlu i reformie imigracji, będzie też zabiegał o poparcie demokratów dla niej. Retransmisję orędzia oglądaj w środę o godzinie 6 i 12 na antenie TVN24 BiS.

"NYT": Trump przybył do Davos jako "szkodnik", wyjechał jako "pragmatyk" Amerykańskie... czytaj dalej » Prezydent wyjaśnił w poniedziałek, że wprowadzenie reformy imigracyjnej wymaga poparcia jej przez demokratów, ponieważ "republikanie nie mają tak naprawdę (wystarczającej liczby) głosów, by dokonać tego w inny sposób".



Zapowiedział również, że w orędziu poruszy kwestię swego planu obniżenia na świecie barier celnych dla towarów eksportowych USA. - Musimy mieć wzajemność w handlu. To nie jest już jednokierunkowy deal - oznajmił prezydent.



Powiedział też dziennikarzom, że oczekuje od nowego ministra zdrowia, że zdoła doprowadzić do obniżenia cen leków i będzie walczył z powszechnym nadużywaniem leków opioidowych wydawanych na receptę.



Dziennik "The Hill" podaje, powołując się na źródła w administracji, że Trump będzie też omawiał swój zapowiadany już w kampanii wyborczej plan odbudowy infrastruktury.



"The Hill" przekazuje też, że skoro prezydent w ostatnich tygodniach miał do czynienia z medialnymi "nagłówkami, które nie były dla niego przyjazne" i dotyczyły śledztwa w sprawie Russiagate, wątpliwości co do jego intelektualnej sprawności czy niefortunnych wypowiedzi, to podczas orędzia Trump skupi się na tym, co uważa za swój sukces, czyli dobrym stanie amerykańskiej gospodarki.



"Amerykanom przypomni się, jak wiele prezydent Trump osiągnął w ciągu pierwszego roku (rządów)" - powiedział dziennikowi przedstawiciel Białego Domu.

Retransmisję orędzia oglądaj w środę o godzinie 6 i 12 na antenie TVN24 BiS.