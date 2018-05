Żałoba i nawoływanie do zemsty w Strefie Gazy. Izrael grozi atakami na przywódców Hamasu

Izrael ostrzegł Hamas, że może zaatakować jego przywódców, jeżeli na granicy Strefy Gazy nadal będą trwały palestyńskie protesty - poinformował we wtorek izraelski dziennik "Haaretz". Tymczasem w Strefie Gazy we wtorek odbyły się pierwsze pogrzeby ofiar poniedziałkowych starć, a tysiące osób maszerowało ulicami, wzywając do zemsty.