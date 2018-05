Pogrzeby, demonstracje i silne napięcie. Kolejne ofiary śmiertelne w Strefie Gazy

Pozostałe informacje

Po krwawych poniedziałkowych starciach na granicy Strefy Gazy i Izraela, we wtorek zginęły tam kolejne dwie osoby i bilans... czytaj dalej »

Co najmniej 18 osób zginęło, a los kilkudziesięciu nie jest pewny, po zawaleniu się części budowanego wiaduktu w mieście... czytaj dalej »

Prezydent Rumunii Klaus Iohannis jest przeciwny inicjatywie rządu dotyczącej przeniesienia rumuńskiej ambasady w Izraelu do... czytaj dalej »

Odtwórz: Prezydent Rumunii przeciwny planom rządu. Ten chce przenieść ambasadę do Jerozolimy

Odtwórz: Macron dzwonił do Netanjahu. "Wyraził bardzo głębokie zaniepokojenie"

Odtwórz: Mogherini: będziemy pracować z Iranem, by zachować porozumienie nuklearne

wczoraj, 20:14

Odtwórz: Turecko-izraelska wymiana dyplomatycznych ciosów

Ministerstwo spraw zagranicznych Izraela wezwało we wtorek tureckiego konsula generalnego w Jerozolimie, by poinformować go, że... czytaj dalej »