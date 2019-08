"Byliśmy, jesteśmy i będziemy ambasadorami Ukrainy na drodze do wejścia do NATO i Unii"





- Ukraina nie wykorzystuje swojego potencjału. Jest na pewno w trudnej sytuacji społecznej i gospodarczej - powiedział w piątek marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Mówił o zaplanowanej na sobotę rozmowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim w Warszawie.

W sobotę z pierwszą oficjalną wizytą przybędzie do Warszawy zaprzysiężony w maju na prezydenta Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Tego dnia przeprowadzi rozmowy m.in z prezydentem Andrzejem Dudą i marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. W niedzielę Zełenski weźmie udział w uroczystościach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Karczewski powiedział, że spotka się z Zełenskim w sobotę o godz. 16.30. Jak dodał, jest bardzo zadowolony z planowanego spotkania, ponieważ jako marszałek Senatu utrzymywał ścisłe relacje z przewodniczącym parlamentu Ukrainy i intensywnie pracuje z wspólnotą Polaków z Ukrainy.

"Ukraina nie wykorzystuje swojego potencjału"

Poinformował, że jego rozmowa z prezydentem Ukrainy dotyczyć będzie m.in. właśnie Polaków mieszkających na Ukrainie oraz jego ostatniej wizyty w Kostiuchnówce. Marszałek dodał, że podczas tej wizyty odwiedził obóz harcerski w Łuckim Okręgu Konsularnym. - Harcerze tam integrują się, pracują, przebywają ze sobą, rozmawiają o przyszłości, o teraźniejszości, ale też i o przeszłości. Odnawiają groby polskich legionistów. Sam pomogłem im w tych pracach, ale również obejrzałem wiele miejsc pamięci, wiele miejsc o które oni dbają - mówił marszałek Senatu.



Podkreślił, iż chciałby też zasygnalizować nowemu prezydentowi Ukrainy bardzo istotny dla naszych wzajemnych relacji aspekt historyczny. - Jesteśmy gotowi, przygotowani i bardzo chcemy prowadzić prace ekshumacyjne. Kostiuchnówka jest na Wołyniu i nasi naukowcy są gotowi do przeprowadzenia ekshumacji, odnajdywania grobów pomordowanych Polaków w roku 1943. I ja chcę na ten temat z panem prezydentem rozmawiać - podkreślił Karczewski.

Zdaniem marszałka Senatu, rozmowa z Zełenskim jest bardzo ważna, dlatego że stanowi o klimacie politycznym. - Chcę, żeby ten klimat, na otwarciu naszych relacji, rozpoczęciu prezydentury nowo wybranego prezydenta Zełenskiego, był dobry - powiedział marszałek Senatu.

Dopytywany, jak ocenia nowego prezydenta Ukrainy, Karczewski stwierdził, że będzie mógł go oceniać "po tym, w jaki sposób będzie realizował swoją misję".

W ocenie marszałka Senatu, obywatele Ukrainy oczekują zmian. Podkreślił, że jest to wielki kraj z olbrzymim potencjałem. - Ukraina nie wykorzystuje swojego potencjału. Jest na pewno w trudnej sytuacji społecznej i gospodarczej. My - jako Polska - byliśmy, jesteśmy i będziemy ambasadorami Ukrainy na drodze do wejścia do NATO i Unii Europejskiej. Ta droga dla Ukrainy jest jeszcze długa, ale chcemy, żeby Ukraina z niej nie schodziła - mówił Karczewski.