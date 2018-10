Kuzynka Sencowa: nie wiadomo, czy Ołeh przeżyje

Nikt nie może powiedzieć, czy więziony w Rosji Ołeh Sencow przeżyje po przerwanym niedawno, prowadzonym przez ponad cztery miesiące proteście głodowym - oświadczyła we wtorek jego kuzynka Natalia Kapłan. - Rosyjskie władze nie potwierdziły, że ukraiński reżyser, który niedawno przerwał długotrwałą głodówkę, trafił na reanimację - podkreśliła ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denysowa.

- Wychodzenie z głodówki to bardzo poważna procedura i nikt nie może dziś powiedzieć, czy Ołeh ją przeżyje - powiedziała Kapłan na konferencji prasowej w Kijowie. - Zakończył głodówkę po to, by uniknąć karmienia przymusowego. Zakończył ją w bardzo złym stanie zdrowia; poważnie ucierpiały prawie wszystkie organy wewnętrzne - poinformowała.

"Wygląda na całkowicie zdrowego". Rosyjska rzeczniczka praw człowieka o stanie Sencowa Denysowa napisała na Facebooku, że jej rosyjska odpowiedniczka Tatiana Moskalkowa zaprzeczyła tym informacjom.

"Pogorszenia stanu zdrowia nie odnotowano"

- Rzeczniczka praw człowieka Federacji Rosyjskiej otrzymała informację od naczelnika Federalnej Służby Penitencjarnej Jamalsko-Nienieckiego Okręgu Autonomicznego. [Zgodnie z nią - przyp. red.] Ołeh Sencow znajduje się w tej samej sali medycznej części kolonii, w której prowadził głodówkę. Pogorszenia stanu jego zdrowia nie odnotowano. Pożywienie otrzymuje pod kontrolą pracowników [kolonii - red.]. Dostaje też niezbędną pomoc. Informacji kuzynki Sencowa Natalii Kapłan, że Ołeh znajduje się na reanimacji, Tatiana Moskalkowa nie potwierdza - przekazała Denysowa.

Kapłan potwierdziła, że ostatnie listy, które dostała od kuzyna, są bardzo pesymistyczne. - Napisał testament, prosi, by nie porzucać jego dzieci, i nie wierzy, że wyjdzie na wolność. Może i wierzy, ale już tego nie oczekuje. Przygotowuje się do tego, by jego twórczość, jego dzieci mogły żyć dalej bez niego - powiedziała.

"Regularnie przyjmuje pożywienie"

Moskalkowa powiedziała, że po przerwaniu głodówki Sencow czuje się dobrze i wygląda na całkowicie zdrowego.

- Regularnie przyjmuje pożywienie pod baczną obserwacją personelu medycznego - oświadczyła. Sencow zakończył swój protest 5 października.

42-letni ukraiński reżyser, pochodzący z anektowanego przez Rosję Krymu, prowadził głodówkę w kolonii karnej na rosyjskiej Dalekiej Północy od 14 maja - łącznie 145 dni. Sencow domagał się w ten sposób zwolnienia przetrzymywanych w rosyjskich więzieniach obywateli Ukrainy.

Sencow został skazany przez rosyjski sąd w sierpniu 2015 roku na 20 lat kolonii karnej za przypisywane mu przygotowywanie zamachów terrorystycznych na Krymie. Reżyser zaprzecza tym oskarżeniom i twierdzi, że działania przeciwko niemu mają charakter polityczny.

Proces Sencowa był krytykowany przez międzynarodowe organizacje obrony praw człowieka. Z apelami o uwolnienie artysty wielokrotnie zwracali się do Rosji i zachodni politycy oraz przedstawiciele środowisk artystycznych i intelektualnych.